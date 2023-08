¿Qué afecta el precio de un computador? ¿Vale la pena pagar esa diferencia? Dos preguntas que en algún momento nos hemos hecho cuando nos enfrentamos a la decisión de comprar un equipo para la casa o de uso personal.



El costo de un aparato de estos pasa, de manera amplia, por la potencia y el tipo de ‘cerebro’ (procesador) que tiene, la cantidad de memoria RAM (que es la que se encarga de tener las apps y documentos que más usa siempre ‘a la mano’) y el tipo de tecnología y cantidad del almacenamiento. Esto, así como si cuenta o no con una buena tarjeta gráfica y otros componentes de diseño, materiales y tipo de equipo (portátil o de escritorio) impactan el valor.



(Lea también: Portátil lento: consejos y trucos prácticos para mejorar el rendimiento)

En Colombia se vendieron cerca de 2,2 millones de computadores en el 2022, según Intel, la mayoría para uso de tareas de oficina, navegación, videoconferencias, es decir, para hogares y oficinas, con tareas básicas.



Por ello, además del presupuesto, lo primero que debe tener en claro es la respuesta a la pregunta ¿para qué necesita el computador?



Según el portal DigitalTrends, de esto depende todo: la elección de los componentes que le ayudarán a resolver las tareas para las que necesita el PC.



Por ejemplo, si es un equipo para la casa, de uso compartido, lo ideal será adquirir un PC de sobremesa ‘todo en uno’, cuyo precio arranca en los $1,4 millones.



Ahora, si es para trabajar ‘en la calle’, el modelo portátil es el camino: se consiguen desde un millón en adelante.



El tipo de tareas definirá su precio final, pues si debe ejecutar aplicaciones de diseño o procesar muchos datos (hojas de cálculo, editar videos, etc.), requerirá un equipo con mayor capacidad y, por ende, precio más alto.



A continuación presentamos algunos aspectos técnicos que debe tener en cuenta a la hora de elegir su computador y, sobre todo, el impacto que cada elemento puede tener sobre el costo final.



(Le puede interesar: Este es el Asus que pesa un kilo y tiene un centímetro de grosor)

Hay tipos de computadores

El mercado ofrece modelos de computadores según el perfil del usuario:



Corporativos. Son máquinas con características de durabilidad, livianas, delgadas, buena potencia y funciones de seguridad y aplicaciones de negocio, cuyo valor arranca en los $ 4,5 millones, como los Thinkpad de Lenovo.



Para ‘gamers’. Esos son equipos portátiles y de mesa con los procesadores y tarjetas gráficas más poderosos del mercado (para ejecutar imágenes elaboradas), sistema de refrigeración para controlar sus altas temperaturas, ratones y teclados luminosos y especiales, como los Asus, con precios que superan los $ 8 millones.

¿Mac o Windows?

Una eterna discusión. Estamos ante una decisión que no pasa por lo técnico en la actualidad: ambas plataformas ofrecen desempeño y eficiencia. En Apple se consiguen equipos muy buenos para tareas de diseño, edición y creatividad, como una de sus ventajas. Por ello su preferencia en agencias de diseño, etc.



Las tres únicas diferencias podrían ser: precio, pues son más costosos los equipos Apple (franja que se reduce cada vez); los juegos (la mayoría de títulos famosos están para Windows) y si usted posee dispositivos Apple (iPad, iPhone) le será de mayor ventaja poseer un Mac. De resto no hay una diferencia sustancial entre marcas.



(Lea además: ¿Cuáles son los tipos de disco duro que puede elegir para su computador?)

El disco duro: gran diferencia

Y no solo por la capacidad sino por la tecnología. Claramente, de mayor tamaño, mejor, sobre todo si se trata de un disco duro de estado sólido (lo verá SSD), que harán un poco más costoso el computador, pero ganará en eficiencia: este sistema es similar a una gran memoria USB, es decir que no tiene partes electromecánicas girando y una aguja ‘escribiendo’ los datos. Por tanto, son más seguros. Elija un computador con al menos 512 GB de disco SSD.

Procesador y RAM por elegir

Acá la pelea está entre Intel y AMD. Ambos tipos de ‘cerebro’, buenos y potentes. En la primera marca los reconocerá por las referencias (de menor a mayor precio) Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9. En el caso de AMD las referencias, también de menor a mayor valor, son Athon, Ryzen 3, Ryzen 5 y Ryzen 7. Intel Core i7 y Core i9, así como Ryzen 7, podrían considerarse los ‘gama alta’, presentes en computadores poderosos a costo alto.



El truco acá es entender que hay ‘generaciones’: es decir, que puede que vea un computador a buen precio con un ‘cerebro’ avanzado, pero de generaciones (años) anteriores. En versus.com podrá compararlos técnicamente. En cuanto a RAM, que sea mínimo de 8 GB, ojalá de 16, para que sea veloz.



JOSÉ CARLOS GARCIA R.

Editor Multimedia

En X: @JoseCarlosTecno