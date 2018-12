¿Va a ver ‘Roma’ en su televisor? Esto es lo que debe ajustar

Comencemos por poner sobre la mesa lo obvio: ‘Roma’, la más reciente película del director mexicano Alfonso Cuarón, se ve mejor, se vive mejor, en una sala de cine.



Dicho eso, la que para muchos es ya la mejor película del año está disponible en 190 países a través de Netflix. Ver la cinta en televisión no solo es, por tanto, una opción válida, sino que, en palabras del propio Cuarón, que le dijo a ‘Variety’: “Lo que busco es conectar con la gente haciendo películas que puedan amar. Y van a amar ‘Roma’ en sus teléfonos, así como la van a amar en la gran pantalla”.

Pero eso no quiere decir que deba resignarse a perderse los matices de una fotografía en blanco y negro que es tan importante para la narración personal de la historia que Cuarón eligió ser su propio director de fotografía. Los productores de la cinta publicaron una guía técnica para que usted sepa qué ajustar en su televisor.

Apague el ‘smoothing’

La mayoría de los televisores actuales incorporan un ajuste por defecto que emplea un algoritmo para ‘rellenar’ la imagen y mejorarla. Funciona, pero a costa de imágenes exageradamente artificiales, algo que en EE. UU. se conoce como el ‘efecto telenovela’.



El nombre específico de la herramienta cambia dependiendo del fabricante pero sea que se denomine TruMotion, Action Smoothing, Motion Interpolation o cualquier otra variante, la recomendación para ver ‘Roma’ es apagarla.



Esta función también fue considerada por los responsables de la cinta de acción 'Mission: Impossible-Fallout'. En un video lanzado con motivo del lanzamiento de la película en Blu-ray, el propio Tom Cruise, protagonista de la cinta, apeló a los fans para que apaguen el ‘smoothing’.



“El efecto infortunado de esta función es que hace que las películas parezcan grabadas en video de alta velocidad y no en cine”, dijo Cruise. A la estrella tampoco le gusta el ‘efecto telenovela’.

Use temperatura ‘normal’

Como pasa con los filtros de Instagram, un ajuste de temperatura le da un tinte a la imagen -algo sepia cuando se usa ‘cálido’ y muy azul cuando se usa ‘frío’- que es indeseable en productos como ‘Roma’. La mejor manera de evitar esto es fijar el ajuste en ‘normal’ y dejar que los colores –en este caso, el blanco y el negro– se muestren como Cuarón lo quería.

Active el HDR

Roma fue grabada en color, y virada al blanco y negro luego, en postproducción. Cuarón se aseguró de usar Dolby Vision, un desarrollo cuya clave conceptual es la Alto Gama Dinámica (HDR, por su sigla en inglés).



Esta tecnología ofrece una mayor gradación en lo tocante a luminosidad y por tanto los negros se hacen más negros y los colores se hacen más intensos.



La mala noticia es que para aprovechar de verdad las posibilidades del HDR necesitará un televisor compatible y un plan de Netflix de cuatro pantallas. Si cuenta con ambos, solamente asegúrese de activar el HDR en su televisor.

Ajustes avanzados

Si estas recomendaciones no le bastan y en serio quiere asegurarse de poner todo en su lugar, estas son otras recomendaciones de la guía oficial:



– ‘Picture mode’: Cine, Cinema o Movie (en ningún caso Deportes, Vívido o Dinámico).



– Nitidez (‘Sharpness’): 0% (Según el equipo de producción, este ‘setting’ es el que es crucial llevar a cero, pues ‘falsea’ los bordes de las cosas en movimiento y puede distraer. Tenga presente que algunos modelos de Sony usan el 50% como punto neutral (básicamente equivale a ‘off’). Si le pasa que al llevar a cero el ajuste la imagen se torna borrosa, trate de fijarlo en 50%.



– Luz de Fondo (‘Backlight’): Aquí use lo que le resulte más cómodo. En condiciones de luz de día, 100% funciona bien. Este ‘setting’ determina la iluminación general de la pantalla y ajustarlo no deteriora la calidad de la imagen.



– Contraste: 100 %



– Brillo: 50 %



– Color: 50 %



– ‘Hue’: 0 %



– Gamma: 2.2



– ‘Tint’ (G/R): 50 %



Ah. Muy importante: el ‘ratio’ o formato de pantalla depende de la marca del televisor. Se trata aquí de buscar el 1:1. Use ‘Screen Fit’ en un Samsung, ‘Just Scan’ en un LG o ‘Wide Mode’ y ‘Display Area’ en ‘Full Pixel’ si se trata de un televisor Sony.



WILSON VEGA

Editor de Tecnología

@WilsonVega