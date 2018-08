Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. cita a Tesla a la corte

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos envió una citación en la corte a Tesla para discutir el plan del presidente ejecutivo, Elon Musk, para vender acciones privadas de la compañía y también hablar sobre su declaración de que los fondos estaban 'asegurados', según reportó Fox Business Network.

Aunque las acciones de la automotriz eléctrica cayeron hasta un 4 por ciento, se redujeron sus pérdidas después de que el grupo Goldman Sachs dijera que estaba actuando como asesor financiero en un asunto relacionado con la marca.



La declaración de Goldman llega después de un tuit de Elon Musk en el que se referenciaba el trabajo de asesoría con la firma de inversión.

En la última semana, Tesla ha estado en el centro de una controversia por los anuncios que hizo su CEO en Twitter, que para algunos expertos e inversionistas fue tomado como un movimiento injusto y fuera de las reglas de la bolsa de valores. A finales de la semana pasada, dos inversionistas en corto demandaron a Musk alegando que sus tuits tenían la intención de disparar de forma artificial las acciones de la compañía.



Las últimas noticias aumentan la incertidumbre de los inversores de Tesla sobre el rumbo futuro de la empresa y si se puede llegar a un acuerdo en medio de crecientes complicaciones regulatorias.



Cuando Musk tuiteó que estaba considerando vender acciones privadas de Tesla a 420 dólares por acción y que había asegurado los fondos para el posible acuerdo. La compañía registró un alza de un 11 por ciento



Sin embargo, el CEO de Tesla no proporcionó detalles de su financiamiento de manera formal y se limitó a compartir respuestas a través de interacciones en Twitter. Hasta el lunes el directivo dijo en un blog en el sitio web de Tesla que estaba en conversaciones con el fondo soberano de riqueza de Arabia Saudita y otros posibles patrocinadores, pero que el financiamiento aún no estaba fijado.



Según abogados consultados por Reuters, el tweet del multimillonario de 47 años sobre 'fondos garantizados' puede haber violado la ley de valores de EE. UU. al transmitir información engañosa y de forma inequitativa a los inversores.



La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos abrió una investigación sobre los tweets de Musk y estaría indagando sobre el directivo de Tesla, según reportes de medios locales. Aunque al momento, no se ha determinado si se ha convertido en una investigación formal.



REUTERS