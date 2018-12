Coca-Cola invierte en marca de bebidas pagables por mensajes de texto

Coca-Cola se convirtió en el inversor más grande a la fecha de una startup creadora de una tienda sin cajeros en la ciudad de Nueva York donde los clientes pagan sus bebidas por mensajes de texto.



La movida, por un valor de 15 millones de dólares, que responde a cambios en los hábitos de compra en el sector de consumo masivo de comidas y bebidas, representa una adquisición minoritaria de participación en Iris Nova.

Iris Nova es la fabricante de la línea de bebidas Dirty Lemon, que ganó popularidad primero en Instagram antes de lanzar su primer local minorista en Manhattan este año.



Con su participación, Coca-Cola tendrá acceso a una marca que ha cultivado sus clientes lejos de los canales tradicionales y se ha impulsado a través de las redes sociales y las ventas directas al consumidor.

¿Cómo funciona?

Las ventas de la línea Dirty Lemon ocurren en 2 formas. Por envíos y por venta directa. En ambos casos, lo primero es que los clientes se registren en la página en línea con un número telefónico para que desde allí puedan enviar un mensaje y realizar su orden. En el caso de los clientes ya registrados, el sistema guarda la información de la cuenta y permite realizar reórdenes con los mismos productos en menos pasos.



Durante el registro, el cliente asocia su tarjeta de crédito. Según la página de la compañía, el sitio almacena la información de forma en encriptada, de manera tal que la tienda no tiene acceso a los datos de la tarjeta. El permiso implica que cada vez que se envíe un mensaje de texto para realizar un pedido se realice una transacción. En el caso de los envíos establece un envío mínimo de 6 botellas.



En la venta directa al consumidor, usando el mismo concepto para realizar pedidos por SMS, los clientes pueden retirar el producto en la tienda, llamada The Drug Store, que está ubicada en el barrio neoyorquino Tribeca. Los clientes pueden agarrar una bebida e irse pues envían un mensaje de texto a la compañía y después reciben una respuesta. El sistema pide a los clientes nuevos que abran una cuenta nueva mientras que a los ya existentes les realiza el cobro de forma automática.



Según la start-up desde que inició sus ventas en 2015, los pedidos vía mensaje de texto y solicitudes en línea han sido el 90 por ciento de todas las solicitudes.

Dirty Lemon la linea de bebidas de Iris Nova realiza pedidos en línea o en físico vía mensaje de texto Foto: Tomada de Instagram @DirtyLemon

Aunque Coca-Cola es una de las marcas más reconocidas, por ahora Iris Nova no estaría pensando en expandirse a puntos de venta en EE. UU. como Walmart o Target, pues según Zak Normandin, fundador de la start-up "eso diluiría todo lo que hemos construido".



"Confiamos en un futuro en el cual los clientes tendrán una conexión directa con las marcas y eso no se consigue en el sistema minorista tradicional", dijo a Bloomberg.



Aunque Dirty Lemon se apoyó en Instagram para desarrollar su marca, la compañía se estaría alejando de las redes sociales. En las últimas semanas, la start-up dijo haber cancelado por completo la publicidad en Facebook e Instagram y que no ha experimentado una caída en las ventas.



Los planes del emprendimiento en el que invirtió Coca-Cola incluyen la apertura de mínimo dos nuevos puntos de venta sin cajeros en 2019: un segundo local en Manhattan y otro en Chicago.



Ademas de Coca-Cola, otros inversores que participaron en la ronda de financiamiento de la start-up fueron el jugador retirado de los New York Yankees, Alex Rodriguez, la actriz Kate Hudson y el ejecutivo de tecnología Tim Armstrong.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg.