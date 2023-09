Durante la tarde de este lunes 11 de septiembre, los usuarios de servicios móviles de Claro a nivel nacional reportaron una falla en las llamadas y el acceso a Internet.



"Sin señal de datos y con red de llamadas intermitente desde hace 30 minutos", señaló en X, antes Twitter, uno de los afectados.



Según una fuente de Claro consultada por este diario, el primer reporte de la falla intermitente se dio sobre las 2:20 p.m.



El inconveniente duró cerca de 100 minutos.

@ClaroTeAyuda Sres Claro. Sin señal de datos y con red de llamadas intermitente desde hace 30 minutos. Cuánto más va a demorar? Alguna novedad que debamos saber los usuarios? — Gil, de apellido (@livaniel) September 11, 2023

Ante las múltiples quejas en redes sociales, la empresa lamentó la situación y ofreció disculpas a los usuarios afectados por los inconvenientes de intermitencia en los servicios de telefonía móvil.

Hoy se presentó una intermitencia en nuestros servicios móviles,📱 la cual ya se está superando y se encuentran en proceso de estabilización.



Ofrecemos disculpas y lamentamos los inconvenientes que esta situación haya podido ocasionar a nuestros clientes. — Claro Colombia (@ClaroColombia) September 11, 2023

Asimismo, según expresaron de la empresa, desde las 4 p.m. de este lunes, hora en la que habría quedado solucionado el inconveniente, "no se ha presentado ninguna novedad" en el servicio.

Imagen de referencia. Foto: iStock

¿Por qué ocurrió la falla?

Si bien en un principio algunos afirmaron que posiblemente la intermitencia en los servicios se debía a fenómenos meteorológicos relacionados con el sol, por la emisión del plasma solar a través del viento, en la empresa no se ha contemplado dicha teoría.



"Ante la información publicada sobre el impacto de un fenómeno meteorológico, la empresa no ha tenido conocimiento de su influencia en la situación presentada este lunes", le dijo una fuente del seno de la empresa a EL TIEMPO.



"Lo que ocurrió fue una falla técnica en uno de los equipos de la red, lo cual está dentro del marco de lo que se puede esperar en una red dinámica", aseguró.



Por tanto, lo sucedido no fue causado por algún agente externo, y, aclaran de la empresa, se debió "simplemente a una falla que puede ser muy común en una operación tan masiva".



A pesar de algunas quejas de usuarios por otros servicios, el inconveniente de este lunes afectó únicamente a los servicios móviles de celular: voz e Internet.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

