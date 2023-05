¿Su iPhone no carga como debería? Si ese es su caso, es probable que esté cometiendo varios errores comunes al recargar su dispositivo.



Como usuario debe tener presente que la calidad de la batería va a disminuir frente a su uso.



Esto implica que, con el paso del tiempo, la extensión no tendrá la misma capacidad de carga del 100 % que cuando la compró, pues su vida útil se va a reducir hasta que la misma no le dure ni un día entero.

Por lo anterior, es importante que pueda extender su función al máximo, evitando los siguientes errores al momento de cargar su iPhone, de acuerdo con la página oficial de Apple.

Agotar la batería por completo

Anteriormente, permitir que la carga se agote completamente hasta su apagado se creía un hábito beneficioso; sin embargo, es una de las prácticas más nocivas.



La compañía afirma que cuando esto sucede afecta el ciclo de funcionamiento de la extensión, puesto que eso implica que el sistema se detenga de forma abrupta y reduzca la vida útil de la batería.

Los celulares, cargadores y baterías, emiten gases contaminantes. Foto: iStock

Dejar que el dispositivo se caliente

No es un secreto que los iPhone y cualquier otro smartphone se pueden calentar cuando se usan aplicaciones o juegos de gran volumen que interfieren con el rendimiento del dispositivo.



De hecho, esto es un inconveniente mayor si el teléfono se está cargando al mismo tiempo que se utilizan estas 'apps', porque se va a incrementar la temperatura del mismo al tener un sobre esfuerzo.



Esta situación no es nada beneficiosa para la duración y el funcionamiento apropiado de la batería a largo plazo.



Por otro lado, también se debe evitar su exposición al sol directo, o ponerlo en superficies que pueden retener el calor del mismo, ya que esto contribuye a un daño en su rendimiento.

No quitar la funda protectora

Si bien es cierto que los forros de silicona ayudan a mantener la protección del teléfono, evitando golpes y daños en su estructura, no retirarlos al momento de carga puede ocasionar más daño del que se puede evitar.



Aunque parezca extraño, esta mala costumbre solo hace que el equipo retenga el calor cuando está recibiendo alimentación eléctrica, así que lo más recomendable es que esté sin funda y en un lugar fresco para que no se recaliente.

Usar dispositivos genéricos de carga

Esta sugerencia puede ser de los errores más obvios, al recordar que no hay otro accesorio que pueda mantener más la vida de la batería que su cargador original.



Sin embargo, ante una emergencia o los altos precios que a veces tienen estos repuestos, cargar su iPhone con el cargador correspondiente puede ser un impedimento en caso de daño u olvido.



Para evitar estos "dolores de cabeza", se sugiere que también tenga unos cuidados especiales con el cable de carga para prevalecer su uso, como guardarlo en un propio estuche y proteger el cable de posibles exposiciones que lo puedan deteriorar.

No actualizar el iPhone

De acuerdo con Apple, la duración y capacidad de la batería no solo depende de su cuidado físico, también de la actualización del sistema operativo.



Lo ideal es que el teléfono siempre tenga la última versión de iOS, porque los desarrolladores siempre están optimizando las funciones y características del dispositivo, incluyendo los soportes técnicos que pueden ayudar a la pila a soportar los rendimientos del mismo.

iOS 16 ya está disponible: estos son los dispositivos que pueden actualizarse

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

