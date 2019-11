El cibercrimen no descansa, estas son las proyecciones para el 2020

Engaños por correo electrónico, descargas de software pirata y publicidad invasiva con códigos maliciosos son algunas de las principales modalidades de ataques cibernéticos que vivió América Latina en el 2019.



Según un informe sobre las tendencias de ciberataques para la región, en el periodo entre noviembre de 2018 y hasta la fecha, se registraron 97 millones de ataques de phishing, una de las amenazas más conocidas que consiste en engañar visualmente (con premios, historias, regalos o citaciones importantes) a un usuario para que entregue sus credenciales de acceso a sus cuentas.

Los atacantes no se sientan a generar 'malware' porque no tengan nada más que hacer, si no porque lo ven como un posible negocio FACEBOOK

TWITTER

Las cifras del reporte de la firma de ciberseguridad Kaspersky también revelan más de 1.300 millones de ataques de malware (software malicioso), que representan un aumento del 13 por ciento frente a la medición anterior.



Según el analista Roberto Martínez, analista de ciberseguridad en Kaspersky, el motivo de estos ataques es la oportunidad del lucro. “Los atacantes no se sientan a generar malware porque no tengan nada más que hacer, si no porque lo ven como un posible negocio”.



En ese sentido, cree que la falta de cultura de ciberseguridad en las poblaciones hace que aumenten los riesgos. Entre más personas caigan en el falso correo del banco que le pide sus credenciales, más ‘campañas’ se van a seguir presentando.

Roberto Martínez, analista de ciberseguridad en Kaspersky, expuso en rueda de prensa las cifras del reciente estudio y pronósticos de seguridad digital de la firma Foto: Tecnosfera

Martínez también aseguró que “Colombia es uno de los tres mercados latinoamericanos más atractivos para los cibercriminales”. Al día, se presentan unos 28.835 ataques de phishing en el país.



Pero los ataques no son algo exclusivo de los computadores y los bancos. Ataques a proveedores de servicios, como aplicaciones para contaduría o para mantenimiento, y malware que ataque a los dispositivos móviles también son pan de cada día. En América Latina, según el reporte, ocurren unos 6,4 ataques de malware móvil por segundo. En el caso colombiano, diariamente se ven unos 566 ataques de esa modalidad.



Según los expertos aumentar los conocimientos sobre buenas prácticas funciona como la primera línea de defensa. Pero costumbres como descargar la copia pirata (instalar un cracker) o no actualizar los sistemas son aún tema cultural en la región que no se supera.

Manipulación vía redes sociales, ransomware, Sim swapping y robo de credenciales, las #predicciones2020 de @KasperskyLatino sobre la ciberseguridad en América Latina. Abrimos hilo: pic.twitter.com/wV72RzXvW2 — Tecnósfera (@TecnosferaET) November 19, 2019

Tendencias 2020

Pero los picos de ataques no solo coinciden con las fechas de alto comercio, como los mundiales, las vacaciones, las fiestas o las jornadas de descuentos, para 2020 Kaspersky espera que la llegada del 14 de enero y el fin del soporte a sistemas operativos Windows 7 deje a miles de usuarios vulnerables de la noche a la mañana.



Aunque cada vez más personas y empresas actualizan su sistema a Windows 10, la firma de ciberseguridad calcula que cerca de un 28.5 por ciento de los usuarios en la región utilizan Windows 7 diariamente. En el caso colombiano, se estima que ese porcentaje es de 32,5 por ciento.

Colombia es uno de los tres mercados latinoamericanos más atractivos para los cibercriminales FACEBOOK

TWITTER

Entre las 10 predicciones, la firma pronosticó, basada en los datos de este año, que para 2020 se verán más esfuerzos la manipulación de la opinión pública vía redes sociales para la propagación de campañas con fines de desinformación, que podrían derivar en prácticas de ciberseguridad poco adecuadas.



Por otro lado, el robo de contraseñas y datos relacionados con plataformas de entretenimiento, como Netflix, Spotify, y ahora Disney+, irá en alza. Solo una semana después del lanzamiento, analistas reportaron la venta de accesos de cuentas de la plataforma de streaming de Disney a 1 dólar en la Dark web.



Sobre la expansión del SIM swapping, el experto recordó que la clonación de líneas telefónicas permite realizar actividades ilícitas. Tras suplantar a la víctima ante el operador y bloquear la SIM original, el atacante busca tomar control de la línea y acceder a otras cuentas del usuario usando el doble factor de autenticación.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET