Los celulares generaron el 7,1 por ciento del PIB de América Latina en 2020, una contribución que ascendió a más de 340.000 millones de dólares, según el informe ‘La economía Móvil en América Latina 2021’, de GSMA.



En el documento, la empresa afirma que a finales de 2021 hubo 450 millones de dispositivos y serán 485 millones para 2025.



Los equipos han dejado de ser una mera herramienta de comunicación y son hasta el centro del trabajo de las personas. Han dejado de verse como un lujo, se han masificado, han mutado y cambiado.



Por eso, al adquirir un nuevo teléfono, la cotidianidad y el mismo uso son variables para tener en cuenta, más allá de las novedades que las empresas traigan y presenten anualmente.



Existen recomendaciones en cuanto a la memoria, el procesador, la cámara o la pantalla. Sin embargo, para tener un buen equipo a su servicio, lo realmente esencial es identificar cuáles son las necesidades como consumidor y encontrar un celular que pueda suplirlas a cabalidad.

Memoria y almacenamiento

Gracias a la enorme cantidad de información que se maneja desde los celulares, este aspecto entra a ser determinante a la hora de comprar un nuevo terminal. Los dispositivos con sistema operativo Android pueden ampliar su memoria interna a través de una microSD, cosa que no sucede en los iPhone, ya que no tienen esta particularidad.



Por ese motivo, la recomendación siempre será adquirir las versiones de teléfonos con mayor capacidad de memoria para guardar la mayor cantidad de información.



En el caso de la memoria RAM (Random Access Memory), la encargada de almacenar los datos de los programas que se utilizan en el celular, de su capacidad depende el funcionamiento del teléfono. Por tal razón, Claro indica a los usuarios que lo ideal es comprar un equipo con mínimo 4 GB de RAM, para que tenga un desempeño bueno.



Batería y carga

La batería es uno de los aspectos más relevantes cuando se busca un celular, pues da la tranquilidad de tener un dispositivo que pueda funcionar sin interrupciones por largas temporadas de tiempo. David Moheno, PR manager de Honor Latinoamérica, sugiere que se busquen baterías arriba de los 4.300 mAh que cuenten con tecnologías de carga rápidas.



Esto puede facilitar la vida de los usuarios, haciendo que el tiempo sea mejor empleado y el dispositivo no esté conectado por mucho tiempo. Actualmente hay celulares que cargan al 100 por ciento en menos de 30 minutos.



Además, indicó que otro elemento crucial es buscar smartphones que incluyan cargador y cable originales que, además, brinden la máxima potencia de carga dentro de la caja, ya que garantizarán no solamente la velocidad de carga, sino también el mantener la buena salud de la batería.

Procesadores

El procesador de un celular tiene el trabajo de ejecutar todas las aplicaciones desplegadas por el teléfono. Podría asemejarse con el cerebro, ya que de él depende el desarrollo de las acciones cotidianas.



David Moheno, PR manager de Honor Latinoamérica, le indicó a EL TIEMPO que al hablar de procesadores, los usuarios pueden buscar aquellos celulares que cuenten con los procesadores de última generación de líderes globales como Qualcomm. Lo ideal, según Moheno, es buscar procesadores de alto desempeño.



Una alternativa puede ser el Qualcomm Snapdragon 778G, que está diseñado también para usuarios que tengan un perfil gaming, e incluso tiene capacidad para manejar redes 5G, las de la siguiente generación, aunque no estén disponibles en el país.

Diseño

En este aspecto, los dispositivos han avanzado en diferentes caminos. Algunos ya son plegables, otros han enfocado sus esfuerzos a ser ultralivianos y otros, por el contrario, pretenden ser un computador al alcance de su mano.



En este orden de ideas, lo ideal es encontrar un celular que se acomode a su perfil y con el cual pueda sentirse cómodo, teniendo en cuenta que ahora estos artefactos son casi un accesorio permanente.



La amplia gama de colores que las compañías han puesto a disposición de los compradores de seguro alberga una alternativa que pueda combinar con su estilo y tenga las características técnicas que busca.



Al comprar compare las opciones, y con estas pautas básicas los usuarios podrán hallar un dispositivo que tenga una respuesta óptima en cuanto a las demandas técnicas y también estéticas para realizar sus actividades diarias.

Pantalla

A pesar de que muchas personas no le prestan mucha atención a esta parte, es indispensable pensar en qué tipo de especificaciones tiene la pantalla del celular que les interesa. El uso actual de los teléfonos móviles es de largos periodos de tiempo, bien sea para realizar sus actividades laborales, académicas o recreativas.



Pensando en esto, una recomendación es enfocarse en encontrar un dispositivo con pantalla OLED (Organic Light Emitting Diode), la cual está presente en la gran mayoría de celulares de gama alta.



Este tipo de tecnología se basa en píxeles, los cuales se iluminan de forma independiente con un diodo emisor de luz por cada píxel. Dicho proceso permite que se enciendan y apaguen según sea requerido.



No obstante, otra alternativa es la tecnología de las pantallas AMOLED (active-matrix organic light-emitting diode), una muy parecida a la anterior, pero la diferencia está en que la AMOLED tiene una matriz activa que enciende los píxeles sólo cuando recibe un impulso eléctrico.



Esto genera que el rendimiento de la batería sea mejor, dándole un plus al celular que tenga este tipo de pantalla.

Cámara

Actualmente se deben tener en cuenta aspectos diferentes fuera de la cantidad de cámaras que tienen los celulares.



Según Movistar, los compradores deben evaluar la apertura de las cámaras, que se identifica con la letra f.



Por su parte, Claro indica que los megapíxeles no lo son todo y que si bien este es un aspecto determinante para la calidad de la foto, también hay que prestarles atención al sensor y la apertura, que es la que permite la entrada de luz.



Según estas empresas, la apertura ideal en un celular es f/2.0. A partir de allí, especificaciones como la resolución, estabilización de imagen o sensores de calidad deben ser evaluadas según la necesidad de los usuarios en el momento de las fotografías. También se debería pensar en el peso y espacio que ocuparán en el dispositivo.

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET