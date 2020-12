¿Qué debo tener en cuenta a la hora de comprar un nuevo celular?

En medio de una sobrecarga de opciones a la hora de comprar un teléfono celular y con diferentes alternativas en el mercado, es normal que el usuario se sienta perdido con respecto a qué es lo que quiere y qué es lo que necesita al comprar un smartphone.



Según un estudio de la firma Canalys, las marcas más vendidas en Latinoamérica son Samsung, con un 46 por ciento; Lenovo (Motorola), 18 por ciento; Huawei, 11 por ciento; Xiaomi, 9 por ciento, y Apple, con el 4 por ciento.



(Le puede interesar: ¿Usa Gmail y Google Drive? Esta información le interesa)

La oferta no es poca y la competencia es alta, por eso EL TIEMPO le ofrece esta guía para saber por dónde irse.



Comencemos por las pantallas, que son cada vez más grandes, luminosas y con colores más realistas. Este apartado es importante porque, según el estudio ‘Consumo móvil Colombia 2020’, realizado por Deloitte, el 55 por ciento de las personas usan sus dispositivos para tomar fotos, seguido de la revisión de redes sociales. En el tercer lugar está compartir fotos en aplicaciones de mensajería instantánea. Por lo que una buena pantalla y cámara son la combinación perfecta.



Si usted disfruta de teléfonos grandes, en el mercado hay diferentes opciones, desde las seis pulgadas en adelante, que le pueden ofrecer una buena experiencia.



En cuanto a resolución, busque que tengan por lo menos Full HD, es decir, 1920 × 1080 pixeles. Además, tenga en cuenta que algunos celulares de gamas no tan altas ya incorporan pantallas OLED que ofrece una imagen más llamativa, con negros más profundos y alto brillo y contraste.



(Además: Los videos más divertidos que se vieron en TikTok durante 2020)



Así mismo, en pantalla, la tasa de refresco –cantidad de veces que una pantalla muestra una imagen por segundo– puede ser una razón para que se decante por una marca o por otra. Aunque los 90 Hz hace unos años estaban únicamente disponibles en gamas más altas, la realidad es que hoy en día dispositivos de gamas medias ya cuentan con esta tecnología, que ofrece una mayor fluidez y experiencia de usuario.

En cuanto a resolución, busque que tengan por lo menos Full HD, es decir, 1920 × 1080 pixeles. Foto: ELTIEMPO

Y... ¿en cámaras?

A menos que a usted no le interese mucho la fotografía, unos buenos lentes y el desempeño de la cámara pueden ser un punto diferencial a la hora de elegir un smartphone. La realidad es que en pocos años se han logrado democratizar las dobles, triples o hasta cuádruples cámaras en celulares de entrada, con lentes macro, gran angular y amplia variedad de opciones. Y aunque ver un número gigante de megapixeles podría llamarlo a pensar que esa cámara es mejor, la cosa no es tanto así.



Hoy en día, lo que manda es la imagen computacional: con inteligencia artificial, los dispositivos pueden tomar excelentes fotografías. Aun sin tener un número exorbitante en megapixeles, se consiguen fotos muy bien definidas y con colores reales, ya sea en bajas condiciones de luz o en modo retrato. Eso sí, fíjese en la apertura y que esta sea lo mayor posible, un f/2.0 o menos es suficiente.



(Lea también: Francia multa a Google y Amazon por no respetar política de 'cookies')



Otro punto importante es la estabilización óptica que tenga en fotografía y en video. Esta puede venir integrada de forma electrónica o en el lente. Con esto puede tener también mejores resultados en fotos en movimiento o situaciones con luz escasa. Algunas marcas promocionan sus cámaras como su pilar principal. Una buena recomendación puede ser buscar reseñas y comparaciones en cámaras.



Ahora viene uno de los puntos más importantes: el procesador. Esto es básicamente el cerebro del dispositivo y el que se encarga de llevar a cabo todos los procesos del celular: abrir los programas, correr juegos y, en general, todo el funcionamiento del celular. En ese sentido es muy importante en que se fije en el año de fabricación de su procesador, pues la idea es que pueda durar unos cuantos años con vida útil, sin problemas de actualizaciones.



El hardware es fundamental para que no se quede corto con la llegada de nuevas funciones, aplicaciones y actualizaciones del sistema. Generalmente, los nuevos procesadores lo que hacen es que mejoran la eficiencia energética, y por lo general las diferencias en velocidad se sienten al pasar dos o tres años, entonces fíjese en el año del procesador del teléfono.



(Lea también: Uber ahora realizará verificación de identidad para nuevos usuarios)



En este aspecto es mejor invertir un poco más, pensando en la vida útil del aparato.

Actualmente, en las gamas medias los fabricantes incorporan en su mayoría procesadores recientes y que son lo suficientemente potentes para lo que sea que vaya a hacer en él. Puede que sea agobiante fijarse en tantos nombres o números, pero esto es lo básico que debe saber. La empresa más importante de procesadores es Qualcomm Snapdragon y está en la mayoría de celulares; un Snapdragon de la serie 6 puede ser una buena opción en precio y rendimiento.



Por otro lado, algunos fabricantes tienen sus propios procesadores, caso de Samsung con Exinos o Huawei con Kirin. Así mismo, han llegado celulares con procesadores Mediatek, en su línea Helio, que ofrecen excelente procesamiento gráfico para videojuegos y, en sus últimas versiones, Dimensity y con su Helio G90T o el G85.



(Lea también: Esto es lo que busca la demanda de EE. UU. contra Facebook)



Desde el lado de iPhone, hay un único procesador disponible en las nuevas gamas que, en el caso más reciente es el A14 Bionic, y puede diferenciarse de versiones anteriores porque el número después de la A muestra uno mayor.

También le puede interesar:

- Cyberpunk 2077, ‘una obra maestra’ del videojuego, llena de errores



- Coronavirus y Zoom, entre lo más buscado por los colombianos



- WhatsApp incluye carritos de compra en la aplicación



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET