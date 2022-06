Muchas personas optan por desactivar las notificaciones de su dispositivo móvil para dejar de revisarlo constantemente. Sin embargo, aunque esta parezca ser la mejor opción, se ha hallado que no lo es.



Los celulares se volvieron herramientas inherentes al día a día de la gente. Estos equipos cumplen infinidad de funciones y su utilización se ha diversificado tanto que ahora muchas veces lo que menos se hace con estos es llamar.



Debido a que actualmente tienen una potencia similar a la de computadores portátiles, los celulares pueden servir de centro de telecomunicaciones gracias a las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, ser centros de entretenimiento e, incluso, cámaras de video y fotografías.



Con base en esto, ahora se pasa cada vez más tiempo con estos dispositivos en la mano, lo que hace que permanentemente se estén revisando las notificaciones que llegan para tenerlo todo bajo control y mantenerse al tanto de lo que sucede.

A pesar de la creencia de que silenciar o desactivar las notificaciones del dispositivo evita estar centrado constantemente en la pantalla, se ha descubierto que este silogismo está equivocado.



Un grupo investigativo de Pensilvania (Estados Unidos), cuya muestra es de 100 personas, concluyó que el silenciamiento de las notificaciones incrementa el número de revisiones del móvil que realiza cada persona para estar al tanto de las novedades o contenidos que no son advertidos.

En promedio, una persona revisa su celular al menos 100 veces al día. Foto: Cortesía Claro y Motorola

Según los investigadores, una de las explicaciones para este comportamiento es el síndrome FOMO (fear of missing out) que sufren algunas personas, el cual tiene como síntoma la ansiedad generada por la necesidad de enterarse de lo que ocurre en todo momento.



Por las razones anteriormente expuestas, de acuerdo con la investigación citada, no es recomendable tener las notificaciones silenciadas si se quiere evitar revisar compulsivamente el dispositivo móvil.

