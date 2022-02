Los cambios en las telecomunicaciones son cuestión de días y con la red 5G muchos usuarios deben conocer que hay cosas que no son tan recomendables con esa tecnología.



Una de las principales razones para no tener esta búsqueda activada es la limitación en varios puntos de la ciudad. Teniendo en cuenta que es una modificación en proceso, hay varios espacios donde aún no está disponible, por lo que mantener el dispositivo en una constante alerta lo puede desgastar sin necesidadLea también: Pandemia también fue la oportunidad para el emprendimiento en el país

Lo anterior se conecta con el consumo de la batería. Los celulares tendrán que acoplarse a las demandas que tendrá esta red, por lo que la batería se desgastará de una forma acelerada cuando esté encendida esta herramienta.



Por otro lado, los dispositivos pueden recalentarse al tener la función apagada de manera permanente y esto puede llegar a ocasionar que otras partes del equipo sufran daños.



Además, el consumo de Internet se verá drásticamente afectado y puede que al activar la red 5G consuma una cantidad de Internet mayor a la que acostumbra, presentando variaciones en su plan de datos.

¿Cómo desactivar el 5G del celular?

​

Los usuarios deben ir hasta el apartado de ajustes de su dispositivo, elegir Red y luego Móvil, allí podrán elegir la red 4G para que el dispositivo reciba un mayor cuidado.

También puede leer:

Twitter, la red más resistente a teorías conspirativas Bill Gates alerta sobre la posibilidad de vivir una nueva pandemia

Ciberseguridad: cómo optimizar la inversión