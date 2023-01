La batería en los celulares es posiblemente uno de los aspectos más importantes de los dispositivos. De su cuidado y su buen rendimiento depende tener un móvil que funcione y pueda ser competitivo durante un tiempo prolongado.



Sin embargo, hay varios consejos que podemos seguir para que los celulares tengan una batería con más vida y que esta no se deteriore con el uso.



Una de las recomendaciones más generales es usar el cargador original, ya que de usar frecuentemente uno genérico o que no corresponder, se corre el riesgo de que la batería pueda inflarse y por ende dañarse ya que no se regularía la cantidad de energía que el dispositivo requiere.



Por otro lado, se tienen varias dudas sobre el tiempo de carga, teniendo en cuenta que cuando se conecta y la batería llega al 100 por ciento se completa un ciclo de carga, los teléfonos celulares cuentan con 300 a 500 ciclos de carga, cuando estos terminan la calidad de la batería empieza a disminuir al igual que la capacidad máxima de energía que soporta, más o menos dos años después de su compra.



Sin embargo, dejar cargando el celular toda la noche no afecta más la calidad de la batería. Los dispositivos modernos son inteligentes y cuentan con un sistema de chips de protección que no permite que, una vez cargado al 100 por ciento el dispositivo, se siga ingresando energía al sistema, por lo que el cargador se apaga.



Entre tanto, hay otra particularidad que hay que tener en cuenta y es la de cargar los dispositivos en enchufes públicos.



En cuanto a esto, el peligro de enchufar nuestro celular a uno de estos espacios tiene que ver con seguridad principalmente y es que en algunos enchufes se puene instalar dispositivos de clonación o que puedan acceder a los datos que reposan en el dispositivo.



Por otro lado, también se tiene que cuidar el nivel del flujo de electricidad, que en ocasiones en menos fuerte o puede llegar a ser muy alto, a tal punto que llegue a dañar la batería.

