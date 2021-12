Al año decenas de celulares salen a la venta, por tanto, otros se van quedando al margen de la tecnología y, finalmente, son declarados obsoletos.



En la actualidad, de acuerdo con cifras del portal especializado ‘Statista’, el mundo tiene más de 6 mil millones de usuarios de teléfonos celulares, lo que representa un 80.6 por ciento de la población mundial.



Como el número va en aumento, los fabricantes de celulares continuamente están presentando sus aparatos mejorados o con nuevas funcionalidades.

Así que varias empresas deciden retirar el soporte técnico, las actualizaciones de software y seguridad en sus modelos más antiguos para que los usuarios migren a otros móviles. En otras palabras, los celulares quedan inservibles.



(Puede leer: Vea algunos de los celulares más costosos y exclusivos del mundo).

Android

Según el anuncio de la empresa Google, a partir del 1° de enero de 2022 todos los smartphones con el sistema operativo Android en su versión 2.3.7 o inferior ya no recibirán actualizaciones, por lo cual podrán ser susceptibles a ataques cibernéticos u otro tipo de errores.



Los celulares son:



- Archos 53 Platinum.



- HTC Desire 500.



- Samsung Galaxy Trend Lite.



- Samsung Galaxy Trend II.



- Samsung Galaxy S3 mini.



- Caterpillar Cat B15.



- Sony Xperia M.



- Wiko Cink Five.



- Wiko Darknight.



- Samsung Galaxy Xcover 2.



- Huawei Ascend G740.



- ZTE Grand S Flex.



- Lenovo A820.



- Huawei Ascend Mate.



- ZTE V956.



- UMi X2.



- Huawei Ascend D2.



- Samsung Galaxy Core.



- Faea F1.



- THL W8.



- ZTE Grand X Quad v987.



- ZTE Grand Memo.



- Samsung Galaxy Ace 2.



- LG Lucid 2.



- LG Optimus F7.



- LG Optimus L3 II Dual.



- LG Optimus F5.



- LG Optimus L5 II.



- LG Optimus L5 II Dual.



- LG Optimus L3 II.



- LG Optimus L7 II Dual.



- LG Optimus L7 II.



- LG Optimus F6.



- LG Enact.



- LG Optimus L4 II Dual.



- LG Optimus F3.



- LG Optimus L4 II.



- LG Optimus L2 II.



- LG Optimus F3Q.



(Siga leyendo: Celulares: qué es mejor, ¿plan pospago o prepago?).

Facebook Twitter Linkedin

Los celulares Android Gingerbread, versión 2.3.7, dejarán de funcionar. Foto: iStock

¿Cómo verifica que su celular hace parte del listado? Puede ingresar a los ‘Ajustes’ o ‘Configuración’, en donde encontrará una pestaña que se llama ‘Acerca del teléfono’ o ‘Sobre el teléfono’. Allí se le indicará el nombre del dispositivo y el sistema operativo que tiene.

iOS

La firma que produce los conocidos iPhone también emitió un listado con los dispositivos que dejarán de funcionar en 2022:



- iPhone 4 (8 GB).



- iPhone 4S.



- iPhone 4S (8 GB).



- iPhone 5.



- iPhone 5C.



Además, el iPhone 6 y iPhone 6 Plus no recibirán más actualizaciones a finales de 2022 y sus propietarios no podrán acudir a los centros de reparación oficiales de la marca.



(Le recomendamos: Apple lanza servicio para que repare su iPhone usted mismo).



Si desea corroborar qué celular iPhone tiene, puede ingresar a ‘Configuración’ y a la pestaña ‘Información’.

Facebook Twitter Linkedin

Los propietarios de iPhone 6 y iPhone 6 Plus tampoco podrán ir a los centros de reparación oficiales de la marca. Foto: istock

Más noticias

- Tercer chulo azul en WhatsApp: ¿para qué serviría?

- Alertan modalidad de estafa mediante supuesto regalo de Mercado Libre.

- Actualización de WhatsApp permite escuchar audios antes de enviarlas.

Tendencias EL TIEMPO