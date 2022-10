Tener un celular gamer es llevar una consola portátil con usted. Con cada nuevo lanzamiento, estos equipos han logrado alcanzar un gran rendimiento. Además, un celular para juegos es diferente a uno normal. Lo ideal es que los usuarios verifiquen la concordancia entre las características del equipo y las del videojuego que se va a descargar.



Anthony Correa, jugador de Malvinas Gaming, indicó a El Comercio que “lo principal al conseguir uno de estos celulares es la potencia en la memoria RAM, un procesador que aguante los juegos, la capacidad de duración de la batería y el nivel de gráficos que puede soportar el teléfono”.

Los teléfonos para juegos son los que ofrecen estas características, más otras especiales como vibración y enfriamiento mejorados, así como modos de juego personalizables. Uno de los mejores modelos actualmente es el Asus ROG Phone 6D Ultimate, un teléfono para juegos notable. Sus aspectos más destacados incluyen la potencia del procesador MediaTek Dimension 9000+ y hasta 16 GB de RAM, además de una pantalla con una tasa de refresco de 165 Hz. Tiene una pantalla de 6,78 pulgadas y está respaldada por dos altavoces frontales. El equipo cuenta con una batería de 6.000 mAh y con una carga rápida de hasta 65 W.

En el segundo lugar está el Black Shark 5 Pro, que ofrece un rendimiento óptimo con su procesador Snapdragon 8 Gen 1 y 12 GB de RAM, además de una tasa de refresco de 144 Hz.



El siguiente en la lista es el Nubia Red Magic 7, que ofrece algunas características especiales. Con una pantalla de gran tamaño de 6,8 pulgadas y una frecuencia de actualización de 165 Hz, el celular promete manejar la acción de movimiento rápido en todo momento. De igual manera que su antecesor, el equipo cuenta con el procesador Snapdragon 8 Gen 1.

En el cuarto lugar está el Black Shark 4 Pro. Al igual que con otros teléfonos gamer, tiene gatillos integrados, personalizables según la necesidad. Con una pantalla Super AMOLED de 6,67 pulgadas, es una opción con muy buena calidad de imagen. Además, posee un procesador Snapdragon 888 que mantiene constante la acción del videojuego.



Finalmente, se encuentra el primer teléfono para juegos de Lenovo. El Legion Phone Duel combina las características de su competencia, pero con el procesador Snapdragon 865 Plus.



La opción convencional

El iPhone 14 Pro Max por ahora no estará disponible en Colombia. Foto: Apple

Ya se han sugerido los mejores teléfonos diseñados para juegos. Pero estos equipos, al ser tan especializados, pueden resultar poco prácticos en el uso diario que podría brindar un celular convencional. Incluso Anthony Correa aclaró no poseer un equipo especializado, sino uno que brinda las mismas características, pero menos potenciadas. “Juego con un iPhone 13 Pro Max, que no es un teléfono gamer, pero soporta las partidas y me sirve como mi celular del día a día. En mi opinión, la ventaja de mi celular sería su memoria RAM, la capacidad de poder jugar el videojuego que practico (...) en los modos más altos y la tasa de refresco. Tuve en cuenta eso al adquirirlo”, explica Correa. Si es un aficionado a los juegos móviles y quiere que su celular también sea el que usa diariamente, tenga en cuenta estos equipos.

Primero está el Samsung Galaxy S22 Ultra. Sus características son las necesarias para estar varias horas jugando, además de su uso como smartphone normal. Tiene una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con una tasa de refresco de hasta 120 Hz según la situación. Al igual que los celulares de la anterior lista, el equipo cuenta con un procesador Snapdragon 8 Gen 1, lo que significa que puede manejar cualquier juego que el usuario desee.



(Le sugerimos: Microsoft lanza mini pc para desarrollar apps en Windows)Otro equipo es el Oppo Find X5, con un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con la misma frecuencia de actualización y procesador del Samsung Galaxy S22 Ultra.

En tercer lugar está el OnePlus 10 Pro, con una pantalla AMOLED 2K de 6,7 pulgadas, útil tanto para juegos como para transmisiones. También es potente gracias al chip Snapdragon 8 Gen 1. Además, incluye un sistema de enfriamiento, como los teléfonos especializados.



El Poco F4 GT es un celular que también resulta ideal. Tiene una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y una tasa de refresco que puede soportar varias sesiones de juego fluidas.

Finalmente, está el equipo actualizado al que usa Correa, que es el iPhone 14 Pro Max. Este cuenta con una amplia selección de video-juegos en la App Store que se pueden disfrutar en su pantalla 2.796 x 1.290 de 6,7 pulgadas.



Se recomienda uno de estos equipos en caso de que el usuario solo tenga la opción de adquirir un teléfono que cumpla tanto con las funciones convencionales de un teléfono como que, a la vez, soporte largas partidas de juego.

“Obviamente, en el mejor de los casos, lo ideal es tener dos teléfonos: uno convencional y otro para videojuegos. Pero también es bueno contar con estas opciones. Los teléfonos son caros y no todos pueden tener más de uno. Por eso, prueben los celulares que van a adquirir y comprueben si el juego puede correr al máximo sin alguna falla o lentitud”, finaliza Anthony.



Recomendaciones y componentes adicionales

Un buen procesador y una memoria RAM con suficiente espacio son dos aspectos clave que deberían tener estos dispositivos. Foto: iStock

Según Menkian Molina, fundador de la tienda virtual Nuevowevo y experto en tecnología gamer, la memoria RAM ideal del equipo “depende del tipo de juego; los más ‘consumidores’ suelen ser los de carreras y los shooters. Pero, en general, para estar cómodo, entre 6 y 8 GB”. En materia de procesadores, dice que hay que ver las generaciones: “Los de la serie 700 y 800 de Snapdragon suelen dar mejor rendimiento”. También recomienda los procesadores MediaTek.

Si se habla de la resolución apta de pantalla, dice: “Yo siempre me voy por 1.080, pero entre más, mejor”. Tómense como punto de referencia las resoluciones de los celulares recomendados. Con respecto a la batería, Molina exhorta a “tener un buen equilibrio entre capacidad y velocidad de carga. Hoy en día, un celular debería tener carga rápida y (una batería de) al menos 4.500 mAh”. Molina dice que “hay equipos como el Asus ROG, el Poco F4 o el Black Shark que tienen gatillos; son muy útiles y son programables (...) y brindan mayor comodidad al jugar”.



En cuando a almacenamiento, hay 2 estándares de tecnología relevantes, el UFS y el eMMC, que “ayudan a que carguen y se descarguen más rápido los juegos y que, en cuanto a rendimiento, el uso del celular se sienta más fluido (...). Una capacidad de almacenamiento razonable es de 250 GB, aunque es algo relativo al uso que se le dé.

Otro factor vital –continúa– es la refrigeración del procesador y de la batería. Hay equipos con tecnología de refrigeración líquida o por aire, con disipadores de cobre especiales y piezas de carbono para que no se calienten tan rápido y que permiten mejor disipación. Además, hay celulares con accesorios extra como ventiladores”. Recomienda no ponerle protectores muy robustos al celular –para evitar el sobrecalentamiento– y fijarse en “la buena calidad del display del equipo; el AMOLED suele ser lo que uno busca”.

Molina también menciona el touch sampling rate del celular (frecuencia de muestreo), también medido en Hz. “Esto es qué tanto demora en reconocer el toque. Cuanto más rápida sea esta frecuencia, menor el tiempo entre el toque y el registro de la acción”.

No obstante, Molina concluye que invertir en un celular gamer es una decisión que depende mucho de la economía de cada jugador, ya que “para el mercado latino pueden resultar poco asequibles”. La mejor forma de conseguir un buen celular es comparando las marcas y precios y comprándolos en línea.



MARCIA URQUIZO BALBOA

EL COMERCIO (PERÚ) - GDA

