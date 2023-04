Medio siglo después de que el ingeniero estadounidense Martin Cooper inventó el teléfono móvil o celular, este aparato se ha convertido en una de las grandes revoluciones de la humanidad, aun por encima del teléfono fijo, y es utilizado por más del 68 por ciento de la población.



Se usa una media de cinco horas diarias y, suponiendo que una persona duerma un promedio de entre 7 y 8 horas por día, las cifras indican que los usuarios se pasan el 30 por ciento de su vida despiertos usando el móvil, según el Informe de resumen global digital 2023, producido por Datareportal en colaboración con Meltwater y We Are Social.



Este lunes, 3 de abril, se cumplen 50 años de aquella llamada que hizo Cooper a Joel Engel, un investigador de la competencia. Cooper cogió un Motorola DynaTac 8000X para decirle: "Joel, te llamo desde un teléfono móvil. Desde uno real". El silencio fue la respuesta que obtuvo.



Se trataba de un aparato de casi un kilogramo de peso, que tardaba 10 horas en cargarse y apenas con 30 minutos de autonomía. Aquel invento ha derivado en los teléfonos inteligentes o "smartphones" que se utilizan hoy y que ya funcionan con la

tecnología 5G, una generación que ya va camino hacia la 6G.



Nada hacía presagiar que aquella llamada de móvil pudiera derivar en todas las funcionalidades que el móvil iba a tener hoy. Su inventor, Cooper (Chicago, 1928) recordó recientemente en una entrevista con EFE que cuando procedió a realizar esta llamada a Engel, investigador de Laboratorios Bell, no imaginó que en un futuro a estos dispositivos se les iban a incorporar cámaras digitales, ni internet.



No obstante, Cooper sí que vaticinó que todo el mundo tendría un móvil. Aquel móvil ha derivado medio siglo después en sofisticados teléfonos inteligentes, dispositivos que gozan de la potencia necesaria como para usarse como ordenadores.



Plegables, sin plegar, extensibles, ligeros o pesados, la gama de dispositivos es abundante. El 92,3 por ciento de los móviles tienen acceso a internet.



Una revolución de 5.440 millones de usuarios

Este invento se ha convertido en una de las "grandes revoluciones de la humanidad por el cambio que ha introducido en nuestras vidas, incluso por encima del teléfono fijo", explica a EFE el presidente del Colegio de Ingenieros Informáticos de España, Fernando Suárez.



Si al teléfono convencional le costó casi 65 años llegar a los 100 millones de usuarios, el móvil no ha tardado ni cincuenta en superar los 6.000 millones, recuerda Suárez.



Su uso se incrementa año a año, y, según el Informe de resumen global digital 2023, un total de 5.440 millones de personas lo utilizan. Los usuarios de móviles aumentaron algo más del 3 por ciento durante el año pasado, con 168 millones de nuevos usuarios en los últimos 12 meses.



También está creciendo el promedio de uso. Siete minutos más de media en 2022 con respecto a 2021. Las cinco horas de media de uso provienen de un análisis data.ai, que se basa en una selección de los mercados más grandes. Si el uso fuera igual para todos los mercados, supondría que el uso móvil combinado ascendiera a 10 billones de horas por año.



EFE