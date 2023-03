El 'screen hacking' es una técnica utilizada por los criminales tecnológicos para bloquear la pantalla de su celular y así poder realizar llamadas, descarga de aplicaciones, o robo de datos sin que usted lo note.



Este ataque electrónico permite acceder de manera remota y sin dejar rastro, pues la pantalla táctil del teléfono tiene señales eléctricas, las cuales son aprovechadas por los delincuentes con el fin de poder entrar a su dispositivo, según la empresa de seguridad estadounidense Norton.

Facebook Twitter Linkedin

Los hackers pueden enviar mensajes y hacer llamadas si lo desean con esta técnica. Foto: iStock

Parte de las libertades que tienen los criminales al hackear su 'smartphone', es la posibilidad de realizar llamadas haciéndose pasar por usted y comunicarse con las entidades financieras a las que se encuentra inscrito, solicitando claves o posibles créditos, por ejemplo.



Por ello, para evitar ser víctima de esta fraudulenta técnica, de acuerdo con el artículo de la empresa de seguridad cibernética Kaspersky , estas son algunas recomendaciones para proteger su celular de algún intento de 'screen hacking'.

Mantenga su sistema operativo y aplicaciones actualizadas

Los fabricantes de dispositivos móviles y los desarrolladores de aplicaciones lanzan actualizaciones periódicas que corrigen vulnerabilidades de seguridad conocidas.



Así que su teléfono debería tener todas las aplicaciones actualizadas para asegurarse de que tiene las últimas protecciones.

Instale un antivirus en su teléfono

Existen aplicaciones de antivirus que pueden proteger el teléfono de ataques maliciosos, así como lo pueden ayudar a identificar el rango de vulnerabilidad en el que se encuentra el dispositivo para complementar su sistema de protección.

Facebook Twitter Linkedin

Tener en su celular un antivirus le permitirá protegerse de varias amenazas. Foto: iStock

Utilice una conexión segura

Evite conectarse a redes de Wi-Fi públicas o ajenas, ya que pueden ser un objetivo fácil para los atacantes. En su lugar, utilice una red móvil o una conexión acostumbrada en la que confíe y que sea de uso privado.



Según Kaspersky, si se ve obligado a necesitar una conexión de acceso público, puede instalar un programa se seguridad con VPN para que sus datos sean anónimos para los posibles cibercriminales.

No permita que aplicaciones desconocidas accedan a su pantalla

Las aplicaciones pueden solicitar permisos para acceder a su pantalla. No permita que apps que no descargó recientemente o desconocidas accedan a los mismos.



En caso de que tenga presente que no instaló ninguna aplicación, desinstálela, o si nota un comportamiento extraño en algún programa que ya se encuentra en el dispositivo, no autorice lo que este le solicite, ya que puede ser un intento de 'screen hacking', según la compañía de antivirus McAffe

Facebook Twitter Linkedin

Recuerde mantener las aplicaciones actualizadas y no descargar apps que sean poco confiables en su teléfono. Foto: iStock

Use la función de pantalla bloqueada

Siempre bloquee la pantalla del celular cuando no lo esté usando, y utilice una contraseña, un PIN o una huella digital como sistema de seguridad.



Si desea hacer uso de la contraseña, esta debe tener una grado de dificultad. Es decir, que la clave no debe tener números relacionados con su cumpleaños, fecha de nacimiento propia o de seres cercanos.



Así como tampoco debe llevar números con combinaciones básicas como "0000" o series de dígitos en secuencia, ya que son los datos más fáciles de identificar por los hackers al estar predeterminados.

iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/O_VYGf

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias