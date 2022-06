Hubo un tiempo en el que no había nada más estresante que quedarse sin batería. Aún para muchos, esta sigue siendo una de sus mayores preocupaciones (sobre todo si el celular es una herramienta de trabajo). Sin embargo, ahora tenemos otras opciones que prometen disminuir nuestros malestares en la espera de que cargue nuestro celular.

Durante este año, marcas como Xiaomi, Realme o Vivo están dando pelea en la presentación de equipos que prometían la carga más rápida del mercado. A través de la recopilación de esos lanzamientos y de comparaciones con presentaciones pasadas, hemos realizado una lista de los 10 celulares de mejor carga rápida.



Entre los factores que se consideraron en la lista se encuentran la capacidad de carga de la batería medida en vatios (W) y el tiempo de carga total del equipo.



¿A qué apuestan las compañías?



La abrumadora competencia en el mercado de celulares de carga rápida perseguiría un objetivo común: la estandarización de sistemas ultrarrápidos de carga y, por ende, el cambio en el uso de smartphones del consumidor. “Los fabricantes de smartphones tienen en la carga rápida una poderosa herramienta de venta. La carga rápida tiene el potencial de cambiar el hábito de uso de cargar el móvil toda la noche, porque pudiera ser suficiente cargarlo por unos minutos en el transcurso del día” explica Steve Saldaña, del portal web de tecnología Xataka.



Podría parecer intimidante la velocidad a la que avanzan estos sistemas de carga, y por ello una de las preocupaciones es si otros aspectos de los equipos móviles se han dejado de lado para potenciar la velocidad de los cargadores.



Sobre esto, Saldaña detalla: “Ocurre con casi toda mejora: si un fabricante se decanta por potenciar o mejorar una tecnología, habrá otras que queden relegadas. No creo que la carga completa llegue para quitar foco de atención en otros aspectos verdaderamente importantes de un móvil, puesto que, a mi parecer, la necesidad de cargas más rápidas es más legítima”.

No apto para todos

Otra de las cuestiones es si este tipo de sistemas son accesibles para todos los usuarios. Al tener nuevos implementos y presentar mejoras en cada estreno, la carga rápida parecería estar limitada a cierto sector. Sin embargo, Augusto Finocchiaro, director general del multimedio Cultura Geek, indica que “la carga rápida es algo que va a tener que llegar a todos los modelos, porque el avance de las baterías no está a la altura de la necesidad del usuario actual”.



Al considerar que estos sistemas son nuevos en el mercado, aún presentan aspectos que deben mejorar para adaptarse a los compradores. “Lo que hay que tener en cuenta es que esos cargadores son realmente grandes, pueden ser poco prácticos para llevar. Esa parte del diseño tiene que mejorar” finaliza Finocchiaro.

Los 10 celulares

Volviendo a la lista, la empresa Realme la encabeza con uno de sus más recientes dispositivos. Con 150 W y el 50 % de su carga en 5 minutos (carga al 100 % en 15 minutos, aproximadamente) el Realme GT Neo 3 se ubica en primer lugar. El equipo se encuentra disponible desde marzo de este año, y presenta otra versión de menor carga con 80 W de capacidad.



En segundo lugar se encuentra el OnePlus Ace, el cual fue presentado como una de las apuestas más potentes entre los OnePlus. Al igual que el Realme, su capacidad de carga de 150 W y alcanza el 100 % a los 15 minutos. No obstante, su lanzamiento se dio al mes siguiente del Realme GT Neo 3, cuando ya se había presentado la primera carga más rápida del mercado.



El siguiente lugar los ocupa el Nubia Red Magic 7 Pro (por ahora solo disponible en China), con 135 W y una carga completa a los 16 minutos. Las firmas Vivo, Xiaomi y Poco no se quedan atrás con su capacidad de 120 W y tiempo aproximado de carga de 17 a 20 minutos.



La lista finaliza con el Oppo Find X5 Pro, con 80 W y 27 minutos de carga (el dispositivo con mejor carga rápida de Oppo). Otros dispositivos que no fueron incluidos, pero aún son considerados de carga rápida, tienen entre 65 y 55 W y cargan en un promedio de 30 a 40 minutos.



Mientras más compañías se vayan sumando a la competencia, la carga rápida se irá convirtiendo en la norma a la hora de adquirir un equipo. Tal vez en unos años el sistema se estandarice y los cargadores de celulares menores de 65 W podrían parecer obsoletos. Esto solo lo responderá el tiempo.



MARCIA URQUIZO BALBOA

EL COMERCIO (PERÚ) - GDA

