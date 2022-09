Los teléfonos móviles revolucionaron el mundo y la manera en que los seres humanos se comunicaban. Aunque inicialmente era difícil y costoso acceder a uno de estos dispositivos, ahora son comunes e imprescindibles en la sociedad.

En los años 80 nació la primera generación de telefonía móvil (1G). Esta se usó únicamente para llamadas en los primeros dispositivos que se crearon. En los 90's se conoció la segunda generación (2G), la cual marcó un cambio de telefonía móvil analógica a digital y se caracterizó también por disminuir el tamaño para mejorar portabilidad y permitir el intercambio de mensajes de texto.



La tercera generación (3G) de la telefonía móvil llegó de la mano de un nuevo siglo (XXI) y proporcionó la posibilidad de transferir voz y datos no-voz (como la descarga de programas, intercambio de correos electrónicos, y mensajería instantánea).



La sucesora fue la cuarta generación (4G). Se lazó en 2010 y está basada completamente en el protocolo IP, siendo un sistema y una red, que se alcanza gracias a la convergencia entre las redes cableadas e inalámbricas. Su principal característica frente a las generaciones anteriores consiste en su a capacidad para proveer mayor velocidad de navegación.



Así como se llegó a la quinta y última generación que ha creado el hombre (5G). Aunque aún no ha sido aplicada en Colombia, países como Estados Unidos ya la adoptaron. Su característica más destacable es que soportará mayor ancho de banda, lo cual se traducirá en mayores velocidades de descarga y también podrá ser usada en ordenadores de escritorio o portátiles.

Marcas com Apple ya adoptaron el 5G. Foto: iStock

Estos grandes avances de los últimos 40 años en las telecomunicaciones han generado que algunas generaciones, que una vez revolucionaron el mundo, ahora no se usen. Este es el caso de la red 2G, la cual quedará obsoleta en Colombia en 2023.



Empresas como Claro anunciaron que ya comenzaron a desmontar las antenas que permiten la conexión 2G. "Estamos realizando un proceso de modernización en nuestra red móvil, que generará el desmonte de la red 2G (GSM), para concentrar los esfuerzos en redes de última generación como 4G y preparar la infraestructura para la llegada de 5G", comunicó la compañía de telecomunicaciones.

Teléfonos que quedarán obsoletos

Este era uno de los modelos antiguos. Foto: iStock

También existieron celulares que, en su época, marcaron la vida de muchos usuarios, pero fueron reemplazados por últimos modelos y quedaron en el olvido. Sin embargo, hay quienes aún los buscan por sus características básicas que permiten realizar y recibir llamadas.



Una de las marcas que más popular se hizo en la época de la segunda generación de telefonía móvil fue Nokia. Esos celulares que con el paso de los años recibieron el apodo de "panelas" tenían una característica importante, y es que facilitaban la conexión en zonas apartadas.



Los teléfonos que quedarán 'muertos' en materia de conectividad son aquellos que solo funcionan con 2G y tienen las siguientes características: no tienen acceso a internet, pantallas en blanco y negro, teclado de 9 teclas (no táctil) y en la parte superior de la pantalla no aparece 3G ni 4G.



