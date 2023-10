Celular HONOR 90 LITE 256GB: estas son sus características, precio y ficha técnica

HONOR 90 Lite 5G with 8GB+256GB will cost EUR 299 in Europe.



Renders & Specs for Europe:

- 6.7" LCD FHD+ 90Hz

- Dimensity 6020

- 100MP + 5MP Ultra Wide + 2MP Macro

- 16MP

- 4500mAh, 22.5W

- Side FPS

- Android 13, MagicOS 7.1 pic.twitter.com/3IAXlUk8Ij