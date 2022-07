Antes de prestar su teléfono a un familiar o un amigo y darle acceso a un colega a sus datos banacarios, fotos y demás fuera de lo que le quería mostrar en el dispositivo hay un truco que puede usar que le evitará a esa a persona acceda a la información sin su autorización.

Además podrá programar el modo antes de prestar el celular y la otra persona no se sentirá mal.



En el caso de iPhone, la función que necesita conocer se llama Acceso Guiado, y se puede habilitar abriendo la Configuración de iOS y eligiendo Accesibilidad y Acceso guiado . Al encender el interruptor de acceso guiado, la función estará lista , puede configurar un código de acceso para para proteger el modo de acceso guiado.



Para activarlo después de tenerlo habilitado puede seleccionar un atajo y es que se active luego de tocar tres veces el botón de inicio o el botón lateral.



En Opciones puede a configurar cómo funcionará el Acceso guiado: puede restringir el acceso a los botones de volumen, por ejemplo, y al teclado del software. Incluso puede desactivar la funcionalidad de la pantalla táctil y poner un límite en el modo de acceso guiado.



De esta manera luego de activarlo puede entregar el dispositivo y quienquiera que esté usando el iPhone estará bloqueado en la aplicación que quiera o un juego en particular.



Para salir del acceso guiado con otro toque triple del mismo botón, podrá hacerlo pero necesitará el código de acceso que configuró al principio.



La idea es que sin el código de acceso, la persona que usa su iPhone no puede salir de la aplicación; no hay forma de cambiar de aplicación, abrir el Centro de control o incluso apagar el teléfono. Pero recuerde lo que pueden hacer dentro de esa aplicación, por ejemplo si está en Instagram y ha autorizado el uso de las fotos, pues podrá acceder a todas ellas.

También en Android

Existe una función similar en Android y es App Pinning,la idea es la misma y se puede activar en la versión estándar habilitandola en el menú principal de Configuración de Android, luego Seguridad , Configuración avanzada y Fijación de aplicaciones.



Con la activación del interruptor de alternancia al Usar fijación de aplicaciones se debe tener en cuenta la opción de solicitar PIN antes de desfijar, así evita que los externos cambien de aplicación.



Para encontrar la aplicación que desea anclar, deslice hacia arriba y mantenga presionada desde la parte inferior de la pantalla hasta que vea las miniaturas de las aplicaciones recientes y elija Anclar en el menú desplegable.



Para salir de la fijación de aplicaciones, deslice hacia arriba y mantenga presionado desde la parte inferior de la pantalla nuevamente. El teléfono se bloqueará y se requerirá su código PIN para recuperar el acceso y moverse entre aplicaciones. Suponiendo que la persona que toma prestado su teléfono no conoce su PIN, podrá mantenerlos en una aplicación.



Recuerde que al igual que Fotos de Apple, Google Fotos también puede ocultar fotos y videos, lo que puede ayudar si alguien está mirando tus fotos. Abra una imagen o clip, toque los tres puntos (arriba a la derecha), luego elija Mover a carpeta bloqueada : no se puede acceder a las fotos y videos que envíe aquí sin desbloquear primero su teléfono, lo que requerirá un PIN, un escaneo de huellas dactilares , o un escaneo facial, dependiendo de cómo lo haya configurado.

