El nuevo teléfono de Motorola que le compite al S20 y al iPhone 11

En medio del auge de los lanzamientos virtuales, Motorola se unió al grupo de fabricantes que presentaron sus novedades por internet. Además del formato online, se trata del regreso de la firma a la línea de smartphones gama alta pues presentó 2 teléfonos, uno de ellos que le apunta a competir en características con teléfonos como el iPhone 11 o el Samsung Galaxy S20.



Después de varios años sin un teléfono premium, la empresa mostró su Motorola Edge Plus, el tope de gama y su Motorola Edge, un equipo más sencillo que su hermano mayor, pero que sale también a menor precio. Como cereza del pastel, ambos equipos son compatibles con redes 5G.

Motorola no ha sido el único que se ha lanzado al ruedo en medio de la crisis. Hace una semana, Apple presentó su iPhone 11 y cerca de un mes atrás Huawei reveló su nuevo P40.

Los nuevos modelos traen una pantalla curva sin biseles y un lente frontal en forma de gota de agua que elimina el notch. Foto: Motorola

Características

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la prensa especializada es el nuevo diseño de pantalla, ligeramente curvada y sin biseles, que además también elimina el notch de la cámara, dando paso a mayor disfrute visual.



El Motorola Edge viene con una pantalla OLED de 6.7 pulgadas, con tasa de refresco de 90Hz y versiones con 128GB de almacenamiento expandibles y RAM de 4 o 6 GB. Aunque tiene puerto USB-C, el teléfono conserva el puerto de audífonos 3.5mm.



Dos fuertes son el protocolo Bluetooth 5.1, que permite conexión simultánea, más estable y de mayor rango a otros dispositivos, y las propiedades de un teléfono listo para redes 5G.





Aunque ambos dispositivos son Android 10, en materia de cámaras se marcan las diferencias. En la parte trasera el Edge tiene solo tres cámaras en la espalda, mientras que el Edge Plus tiene un lente principal de 108 megapixeles (capaz de grabar a 6K y 4K a 30fps) mientras que la versión más simple trae un array de 64 MP + 16 MP + 8MP y un lente selfie de 25MP.



Así mismo, otra diferencia entre los modelos está en el desempeño, el Motorola Edge da un paso hacia atrás con un Snapdragon 765, mientras que el Edge Plus trae el 865 que es distintivo de los gama alta del 2020. Otras diferencias están en el almacenamiento y la batería que es de 4.500mAh en el Edge y de 5.000mAh en el Edge Plus, que además tendrá 12GB de RAM.



Según presentó Motorola, su teléfono Edge saldrá a partir de los 699 euros. Se espera que primero llegue al mercado Europeo, a EE. UU. y América Latina mientras que el precio del Motorola Edge Plus será de 1199 euros.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET