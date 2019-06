Cinco funciones 'premium' que se encuentran en celulares de gama media

Hoy en día tener un celular de gama media ya no representa una desventaja ni un atraso tecnológico frente a otras personas o en materia laboral. Las compañías de fabricación de dispositivos móviles han tenido que enfocar sus esfuerzos en lanzar al mercado celulares de gama media que, según expertos, representan el 80 por ciento del mercado en el país.



Pero ¿qué es un celular de gama media? Aquel que se encuentra entre los 300 y los 700 mil pesos colombianos y que, gracias a los avances tecnológicos, hoy pueden emular, si no es que reproducir por completo, las funcionalidades que tienen los celulares de gama alta.

"Los celulares de gama media ahora contienen lo que se llama un chipset, que es un sistema que trae varios procesadores de imágenes, de cámara, de inteligencia artificial. Todo eso va integrado en un semiconductor y es lo que proveemos a marcas como LG, Alcatel, Nokia, y marcas locales como Kalley", dijo a EL TIEMPO Amikam Yalovetzky, gerente de Mercadeo Senior de MediaTek Latam.



Según el experto, la gente busca que los celulares tengan la mayor cantidad de funciones posibles a un costo asequible y en un celular que no se recaliente. "Ello es precisamente lo que hacemos en MediaTek, integramos todo lo que el usuario quiere en un procesador".



Yalovetzky explica que gracias a los avances, hoy en día se tienen celulares de gama media con inteligencia artificial, también teléfonos con ocho núcleos o con cámara doble. "Todo con el propósito de democratizar la tecnología y dejar a un lado el carácter premium para quienes no quieren o no pueden adquirir un celular de gama alta".



Dentro de estos celulares también se puede encontrar tecnología Miravisión, que es televisión digital en el 'smartphone' y que mejora la manera en que se visualiza el contenido, al mismo tiempo que se ahorra un 25 por ciento en el consumo de la batería.

Las cinco funciones premium

1. Una conectividad más rápida



El acceso a internet es uno de los usos con mayor frecuencia en los usuarios, por eso estos 'smartphones' brindan una alta sensibilidad y rápido rendimiento en cualquier tipo de red. Además, vienen optimizados para adaptarse a la red 3G, 4G y 4,5G (que dentro de poco será una conectividad masiva).





2. Fotografía avanzada



La cámara siempre será una de las partes más importantes del 'smartphone', en este sentido, el Chipset ayuda a establecer un enfoque más eficaz al momento de capturar videos de hasta 4K gracias a su eficiente ISP (Procesador de Imagen -ya integrado-) y un suit de software, Imagiq, generando una mejor calidad de imagen con facilidad de uso también en situaciones de poca luz, foco más rápido, fotos y videos más brillantes y claros, efecto de profundidad de campo y hasta desbloqueo facial.



"A veces podemos tener una excelente cámara y la calidad de la foto no es tan buena debido al tipo de procesamiento. Por eso es importante mirar no solo el tamaño de la cámara en megapixeles, sino también el tema de cómo se procesa la imagen", añade Yalovetzky.

Foto: Tecnósfera

3. Eficiencia y potencia en su rendimiento



MediaTek desarrolló CorePilot, una tecnología que permite optimizar el rendimiento del equipo, aumentar la velocidad de procesamiento y preservar considerablemente el consumo de batería del dispositivo; esto lo hace a través de una administración efectiva de núcleos que conforman el procesador.



"Lo que hace esta tecnología es administrar y medir la temperatura constante del procesador y regularla, así no se recalienta el 'smartphone'. En segundo lugar, lo mantiene estable y asigna las tareas a los núcleos adecuados, que vienen siendo como los enanitos que trabajan dentro, esto hace que también se pueda ahorrar un 70 por ciento de batería", explica Yalovetzky.



4. Mejor experiencia visual



Desde un comienzo, la gran experiencia con el 'smartphone' se da a través de la pantalla, gracias a la tecnología MiraVision de MediaTek, proporciona una brillante experiencia de visualización, con un ahorro en el consumo de la batería.

Nokia 3.1 Plus: El celular cuenta con pantalla HD+ de 6 pulgadas y relación de aspecto 18:9. Su batería es de 3500 mAh y viene equipado con cámara 13 megapíxeles con autoenfoque. Foto: Nokia

5. Carga más rápida (Pump Express)



Esta es una de las funciones más esperadas por muchos, una tecnología que se ha convertido en la solución de carga más rápida en el mercado, logrando cargar el dispositivo de forma efectiva y segura.



Los 'smartphones' de gama media ahora combinan funciones de software y hardware que tiene la gama Premium, una verdadera innovación en teléfonos inteligentes con tecnología superior integrada que ayuda a reducir el tiempo de desarrollo impactando directamente el costo de producción.



"Dentro del cargador rápido, que es un cargador inteligente y funciona de manera distinta a un cargador normal, el sistema ve primero el estado de la batería, antes de empezar a cargar y varía el voltaje y la corriente que salen del cargador para que cargue de manera rápida e inteligente"explica Yalovetzky. En este ítem el directivo advierte que los daños en los celulares ocurren cuando no se utiliza el cargador original, "la gente va a comparar un cargador rápido o de segunda y eso no se sabe qué hay adentro y puede dañar la carga".



Redacción APP