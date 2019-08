Lo que sabemos (y lo que esperamos) del Galaxy Note 10

Llegó la hora. El 7 de agosto Samsung presentará en Nueva York, EE. UU., el modelo 2019 de su phablet insignia, el Galaxy Note.



Si se creen versiones recogidas hace semanas por medios, especializados, llegará en dos versiones diferentes: Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus. Quizás, solo quizás, veamos también un Galaxy Note 10 5G.

La línea Note se especializa en productividad. Por este motivo, las características de los terminales son decididamente impresionantes: RAM a partir de los 8 GB y almacenamiento a partir de los 256 GB, llegando incluso a 1 TB.



Es muy probable que veamos un nuevo procesador, que con casi certeza será el Snapdragon 855+ (el + es muy importante) de Qualcomm.

Lamentablemente, si se sigue el modelo de lanzamientos anteriores, es probable que a América Latina llegue con procesador Exynos.



La cámara es otro apartado destacado, por lo que se da por descontado que el Note 10 apostará por mejorar el ya excelente desempeño del Note 9.



En la práctica, esto quiere decir una triple cámara principal en el Note 10 y una cuádruple en el 10 Plus, que integraría un sistema ToF (time of flight), una tecnología que mide el tiempo que le toma a un láser o a un haz luz infrarroja viajar una determinada distancia.



Gracias a ello, se puede calcular con precisión y en tiempo real un mapa 3D de una superficie, lo que abre toda clase de posibilidades que comienzan con un reconocimiento facial más rápido y seguro.



Otro de los puntos fuertes de esta línea es el S Pen, que en los últimos años ha adquirido funciones como la captura de fotografías o el apoyo para deslizar presentaciones. ¿A dónde podrá llevar Samsung a su lápiz inteligente? Se especula que la surcoreana estaría pensando en integrarle un micrófono. Las posibilidades, de ser así, llevarían al pequeño elemento a convertirse en una herramienta completa para presentaciones ejecutivas o para el mundo del entretenimiento.



En cuanto a batería, otra fortaleza de las phablets, el Note 10 debería llegar con 3.500 mAh y el 10 Plus con 4.300 mAh. Mientras el primero tendría carga rápida de 25W, el segundo incorporaría una de 45W.



Antes del lanzamiento, las redes sociales comenzaron a agitarse con la vista de un Galaxy Note 10 + en el metro. El video de YouTube es este:

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET