Así es Google Pixel 3, el teléfono pensante

La tercera generación de los Pixel, los teléfonos inteligentes de Google, reconoce una buena foto en cuanto la ve. También tiene un sistema que le permite tener más contexto de una persona que le llama antes de contestarle. Los Pixel 3 y 3XL son una muestra de la unión entre el hardware, el software y la inteligencia artificial puesta al servicio del uso cotidiano de un teléfono.



El Pixel ha sido un teléfono popular entre desarrolladores que aprecian su sistema 'Android one' o puro, ya que las actualizaciones llegan directamente. Se trata de un celular cuyas versiones anteriores reciben actualizaciones recientes y siguen vigentes por adquirir nuevas funcionalidades.



Durante el evento Made by Google, que se realizó este martes en Nueva York, EE. UU., la compañía reveló la tercera generación de sus teléfonos y anunció la llegada de un nuevo parlante inteligente para hogar, denominado Google Home Hub, y una tableta dos en uno, llamada Pixel Slate.

El evento fue la confirmación de numerosos rumores que circulaban desde hace semanas en la prensa especializada. De hecho, la presentación inició con una recopilación de algunos de los videos de varios reportes internacionales que hablaban de las filtraciones.



Se confirmó que tendrán procesador Snapdragon Kirin 845 y 4 GB de ram. También se reveló el nuevo color para los dispositivos, rosa marfil, y en la posibilidad de una carga rápida inalámbrica.

Más inteligencia

Google, que cumplió 20 años en septiembre de este año, ha manifestado su intención por pasar de ser un buscador a una empresa de inteligencia artificial. Ese mensaje se puede ver en el hecho de que mayoría de las nuevas capacidades de inteligencia artificial se desplegarán directamente en el dispositivo y no utilizando servidores en la nube, con lo que no necesitan usar internet.



Los Pixel serán los primeros dispositivos en contar con la tecnología de Google Duplex, que fue presentada en su conferencia anual para desarrolladores a inicios de año. Con esta capacidad, el asistente inteligente, incluido en el celular, podría agendar citas o reservaciones realizando una sola instrucción para encargarse de todo el proceso y comunicarse con los respectivos lugares de forma independiente.



Una funcionalidad que comparte varias características con Duplex es el 'Call Screen', que promete ayudar a los usuarios a evitar las comunicaciones no deseadas. Su funcionamiento es simple, al recibir una llamada y seleccionar la opción, la persona que llamó escuchará un mensaje del asistente inteligente y deberá informar el motivo de la llamada. Luego, el celular reconocerá lo que dice la persona y se lo mostrará en texto al receptor, dando la posibilidad al usuario del Pixel de decidir si quiere contestar o responder con una de las opciones preestablecidas.



Otras novedades inteligentes son la escritura predictiva en correos electrónicos en Gmail y la posibilidad de utilizar el celular como un parlante inteligente al unirlo a la base inalámbrica de carga, que también fue presentada en el evento.

¿La mejor cámara en un celular?

Google, que ha sido elogiado numerosas veces por el desempeño de las cámaras en los Pixel, se ha mantenido alejado de la tendencia de ubicar múltiples cámaras en la parte posterior de los dispositivos. La empresa cree que la mejor foto no se logra poniendo más lentes, sino con computación.



Según Brian Rakowski, vicepresidente de producto de Pixel, el nuevo teléfono busca calidad de imagen y para lograrlo utiliza un chip de procesamiento computación al de imagen de tercera generación que puede lograr capturas nocturnas sin necesidad de flash y sugiere las mejores tomas de una fotografía después de capturada.



"Tenemos una técnica diferente. Cuando vemos. Un dispositivo con tantas cámaras nos preguntamos para qué, pero creemos que es cuestión de que pensamos en sistemas diferentes para lograr cosas útiles para los usuarios. Es inteligencia artificial aplicada", aseguró Rakowski.



La capacidad es admirable. La funcionalidad 'top shot' utiliza un modelo de 'machine learning' que está en el dispositivo y le permite escoger la mejor foto en alta resolución. Por ejemplo, si en un grupo alguien salió con los ojos cerrados, el teléfono podrá ofrecerle una mejor opción de foto. El sistema corre un software que evita que la obturación se demore, denominado 'cero lag shooter', y genera versiones de la imagen conservando un espacio de tiempo para capturar las fotografías.

Los Pixel de tercera generación tendrán un zoom de 'super resolución', que usará edición digital para mejorar la calidad de las imágenes después de acercar las fotografías que ya han sido tomadas. Con el modo 'Nighsight' el sistema reemplazaría el flash y lograría recrear sombras más naturales en condiciones de baja luz.



La cámara, que tiene una capacidad granangular frontal de 8 megapíxeles entregaría un campo de visión un 180 por ciento mayor que el de otros frente dispositivos, incluye una opción de 'selfie' en grupo con la que puede ampliarse el campo de visibilidad para que quepan más personas en una foto.



Integrará las capacidades de Google Lens, de reconocimiento de objetos, con los que por ejemplo antes de tomar una foto a una tarjeta de contacto le desplegará una opción de llamada, o si se trata de un sitio web, le mostrará la posibilidad de visitarlo directamente.



El Pixel 3 arrancará por un precio de 799 dólares, mientras que el 3XL estará en 899 en sus versiones de menor almacenamiento, de 64 GB. Sin duda, resulta decepcionante que una vez más uno de los mejores teléfonos en el mercado no vaya a estar disponible para América Latina. Por ahora, se descarta que llegue a Colombia.



