Desde el 27 de febrero hasta el 2 de marzo se llevó a cabo el Mobile World Congress, el evento más importante de la industria móvil en el mundo. Este congreso se realiza anualmente en Barcelona para que las empresas puedan anunciar sus nuevos productos y así analizar hacia dónde va la tendencia en términos de tecnología.



En esta oportunidad pudimos ver los lanzamientos de Honor, una empresa que se dedica a innovar constantemente con nuevos celulares.



La compañía dio a conocer su nuevo enfoque de tecnología centrado en el ser humano: "Tech to Inspire" y también anunció el lanzamiento mundial de la HONOR Magic5 Series y el HONOR Magic Vs.

Estos celulares llegan a unirse a la familia HONOR Magic Series, y “HONOR adopta un enfoque centrado en el ser humano para la innovación de sus productos, ofreciendo soluciones tecnológicas intuitivas para mejorar la vida cotidiana de todos", dijo George Zhao, CEO de HONOR Device Co, Led.

El HONOR Magic5 Pro



El HONOR Magic5 Pro, cuenta con avances en diseño, pantalla, fotografía y rendimiento para ofrecer la mejor experiencia de usuario de su clase.



Introduce el sistema de cámara triple con un diseño Star Wheel. Rindiendo homenaje a Antoni Gaudí, el HONOR Magic5 Pro cuenta con biseles simétricos de doble curvatura y un diseño de cámara triple Star Wheel como pieza central en la parte trasera.



Presenta una pantalla LTPO de 6.81 pulgadas y garantiza una experiencia visual envolvente, tanto si el usuario navega como si juega o lee.



Una de las innovaciones del celular es que viene equipado con una tecnología de mejora de los niveles de iluminación de la pantalla que ofrece un brillo HDR máximo de 1,800 nits, garantizando imágenes más nítidas incluso a plena luz del sol.



“Con la calibración de los niveles de iluminación dual para un brillo típico de 120 nits en interiores y 800 nits en exteriores, el HONOR Magic5 Pro da la mejor precisión de color de pantalla del sector”, indicó la marca.



El HONOR Magic5 Pro ha conseguido un excelente rendimiento general de la pantalla, alcanzando el primer puesto de la clasificación de pantallas de smartphones de DXOMARK con una puntuación máxima de 151.



Tiene también el primer puesto en la clasificación global de cámaras de DXOMARK, convirtiéndose en el smartphone con mejor puntuación en cámaras probado hasta la fecha.



Con esto, la compañía pretende que se ofrezca al consumidor una experiencia fotográfica excepcional con el El HONOR Magic5, gracias a su potente combinación de cámara principal triple, que incluye una cámara gran angular de 50MP, una ultra gran angular de 50MP y una telefoto de 50MP.



Incluso, cuenta con un algoritmo óptico computacional que complementa el sistema de la cámara, mejora drásticamente la claridad de la imagen con un zoom de 3.5x 100, lo que diferencia al dispositivo de otros smartphones del mercado.



Para cerrar, estrena un algoritmo llamado Millisecond Falcon Capture, cuyo objetivo es capturar escenas complejas con notable facilidad y claridad, por ejemplo, en espacios de poca luz con gran claridad y alta velocidad.



Tiene la primera arquitectura de antena independiente Wi-Fi y Bluetooth de la industria, y la marca asegura que mejora el rendimiento Wi-Fi en un 200 por ciento y reduce la latencia Wi-Fi en un 30 por ciento en comparación con el diseño de antena tradicional de la industria.

El HONOR Magic Vs

El HONOR Magic Vs es uno de los más delgados que hay en el mercado, además de ligero. Mide solo 12.9mm de grosor cuando está plegado y pesa 267gramos

En cuanto a su batería esta destaca por ser una de las de mayor capacidad dentro del mundo de los plegables de menos de 270 gramos con 5000mAh.



Un detalle interesante es que la bisagra es superligera y no tiene engranajes, ya que se ha fabricado cuidadosamente, utilizando tecnología de fundición de una sola pieza, reduciendo el número de componentes estructurales de 92, en la generación anterior, a solo 4 y puede soportar hasta 400,000 pliegues, similar a sus competidores en esta gama como el Oppo Find 2 Flip.



Hablando de números, la pantalla externa es de 6.45 pulgadas fácil de usar con una relación de aspecto 21:9 y cuando se despliega, el HONOR Magic Vs es similar a una táblet con una pantalla interna extra amplia de 7.9 pulgadas.



La cámara principal IMX800 es de 54MP, otra con ultra gran angular y macro de 50MP y una con zoom óptico 3X de 8MP.



Precio y disponibilidad:

Los colores disponibles son Negro y Verde Amatista, mientras que el HONOR Magic5 está disponible en Negro y Azul.



Se podrá comprar a inicios del segundo trimestre de 2023 y tendrá una capacidad de 8G+5GB y el HONOR Magic5 Pro con 12G+512GB.



El HONOR Magic Vs, que ofrece dos colores, Cian y Negro. La disponibilidad se anunciará próximamente, debido a que este es apenas el lanzamiento lobal para presentar los productos y explicar sus características.