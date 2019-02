Capitana Marvel, la primera apuesta del servicio de streaming Disney +

A 80 días del estreno de la última entrega de la saga de superhéroes Avengers, Disney confirmó que el esperado título de 'Capitana Marvel', estará disponible de manera exclusiva en su nuevo servicio de streaming Disney +, que se espera salga a finales de este año.

Con la noticia, que fue anunciada por Bob Iger, CEO de The Walt Disney Company, se confirma que la película no llegará a Netflix. En una llamada con analistas de Wall Street, la Directora de Finanzas de Disney, Christine McCarthy, dijo que la decisión de suspender los contenidos de la compañía en otros servicios de transmisión de video podría costar unos 150 millones de dólares, por la pérdida de las tarifas de licencia que se le cobran a esas plataformas. Sin embargo, el director ejecutivo aclaró que dicha pérdida será mitigada al asumirla como una inversión en su plataforma futura.



La llamada con analistas de Wall Street fue realizada durante la presentación de cifras de la compañía. Para el siguiente trimestre, específicamente el próximo 11 de abril, el gigante del entretenimiento dará mayores detalles y realizará una demostración importante de la aplicación Disney +. Sin embargo, todavía no se sabe la fecha del lanzamiento oficial del filme.



"Lo que básicamente estamos tratando de hacer aquí es invertir en nuestro futuro", dijo el directivo. Los movimientos que la empresa ha realizado están "todos diseñados para que a largo plazo este negocio se convierta en una parte importante de los resultados de Disney", dijo Iger, quien agregó que el proyecto es casi el equivalente a desplegar capital para construir nuestros parques temáticos.



