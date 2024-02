Cables USB tipo C: ¿por qué no funcionan en todos los dispositivos?

El cable USB tipo C es uno conector de pequeño formato reversible, que puede admitir una variedad de diferentes velocidades de datos y entrega de energía, estos son más delgados y sutiles que los conectores USB tradicionales.



Aunque en la actualidad es muy común que estos vengan adaptados a los nuevos modelos de los teléfonos móviles y otros dispositivos con sistema Android, por ejemplo, su uso puede tener algunas variantes, sobre todo en la carga y su velocidad.

De acuerdo con la sección de tecnología de 'Business Insider', este tipo de cable es capaz de transferir datos, energía, vídeo, audio y no está limitado a un solo fabricante, como los cables 'lightning' de Apple.



(Le puede interesar: Tipos de cargadores para celulares según cable USB).



Sin embargo, aunque parece que este puerto se ha vuelto estándar en los celulares, ordenadores y fuentes de alimentación de mecanismos electrónicos, entre otros, no necesariamente funcionan de la misma manera para todos.



Según el portal, el nombre de 'USB-C' hace referencia a la forma física del conector, pero no al protocolo, es decir, a su función. Por ejemplo, el cargador, el cable que puede brindar una carga en dos horas en un dispositivo, en otro se puede demorar más tiempo.



"Un cable USB-C puede limitarse a velocidades USB 3.1, 3.0 o 2.0. Algunos son USB 3.1 de segunda generación. Esto quiere decir que pueden transferir una película en HD en unos cinco segundos, unos 10 gigabits por segundo. Pero, también puede tener un cable USB-C que sea tan lento como los antiguos USB 2.0", señala el portal citado.

Es así que las variantes en estos elementos son según la velocidad de carga y la de transmisión de datos, aunque hay algunos que solo sirven para carga. Por ello, es importante que si va a comprar un cable de estos o desea conocer con qué categoría trabajan sus dispositivos, puede revisar la caja de fábrica, para hallar las características del mismo.



(Siga leyendo: ¿Qué significan las siglas PDF, USB y otras usadas en tecnología?).



Si cuenta con una velocidad de transmisión de datos de 80Gbps, 40Gbps, 20Gbps o 5 Gbps. Así como las medidas de carga, que pueden ser de 240 W o 60 W, dependiendo del fabricante.



Por ello debe revisar todas las características del cable tipo C, que no funcionan de la misma manera, ya que estas se mantiene conforme al modelo para el que fue adaptado desde su protocolo, aunque su puerto le sirva a otros mecanismos, pero no de la misma manera.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Másnot