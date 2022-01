Cuando Mike Lazaridis fundó junto con Douglas Fregin Research In Motion Limited (RIM) en 1984 en la pequeña ciudad canadiense de Waterloo, Ontario –con poco más de 100.000 habitantes–, no sabía que iba a revolucionar la forma en la que nos comunicamos actualmente, no imaginaba que iba a crear uno de los pioneros de los smartphones, los BlackBerry, y que su éxito llevaría a que su compañía se convirtiera en una multinacional con hasta 17.000 empleados en su mejor momento; no calculó tampoco que el crecimiento exponencial de ese teléfono, su producto estrella, iba a ser tan efímero que poco más de dos décadas después de su lanzamiento, el pasado 4 de enero, se despediría completamente del mercado.

El entusiasta de la computación cuántica, quien emigró a Canadá junto con su familia desde Turquía cuando tenía cinco años, comenzó la compañía con la intención de desarrollar tecnología inalámbrica y logró en sus primeros años la creación de diferentes avances en este campo basados en Mobitex, un protocolo de interconexión de sistemas abiertos, en el que se destacan varios dispositivos, entre ellos localizadores de persona o beepers. El éxito en el desarrollo de estos equipos atrajo nuevos inversionistas e impulsó la posterior salida de la empresa a la Bolsa de Nueva York en 1997, así lo destaca el libro Perdiendo la señal: la historia no contada detrás del extraordinario ascenso y espectacular caída de BlackBerry.



Solo un año después lanzaron su primer equipo BlackBerry: el BlackBerry 850, un producto revolucionario que se enfocó en permitirles a los ejecutivos contestar correos electrónicos de manera más rápida y eficiente, algo que hasta ese momento solo se podía hacer a través de un computador. Era el primer equipo de ese tipo que incluía un teclado QWERTY completo, algo que se convirtió en el aspecto más característico de la marca y posteriormente en su ruina, con el auge de las pantallas táctiles.



A este dispositivo se fueron sumando en los siguientes años los BlackBerry 957, 5810 y el 6210, el cual integró la opción de hacer llamadas y brindó soporte a aplicaciones Java, que agregó nuevas funcionalidades, como escuchar música. Con el modelo 7270, la compañía también dio un salto importante a una pantalla a color y conexión wifi, y en el Pearl 8100 incorporó finalmente una cámara fotográfica trasera de 1,3 megapixeles, algo que le daba al equipo las características de un teléfono inteligente.



Ya para finales de la primera década del 2000, BlackBerry –soportado en el sistema operativo de la compañía, el BlackBerry OS, y en el paquete de software BES (BlackBerry Enterprise Server)– ganó la aceptación de un público amplio, destacándose por su nivel de seguridad, que lo popularizó entre dirigentes mundiales, periodistas y empresarios. Así como su aplicación de mensajería BlackBerry Messenger, con características de cifrado y antecesora de otras plataformas como WhatsApp y Telegram, la cual le facilitó a los usuarios la opción de realizar conversaciones por mensaje de texto de manera fluida y puso también de moda la frase ‘dame tu pin’, ya que cada equipo contaba con un código con el cual se le podía enviar una solicitud de contacto a otro dispositivo de la marca para poder empezar a chatear.



Su reconocimiento era tanto, que el mismo expresidente de los Estados Unidos Barack Obama, antes de posicionarse en su primer mandato en el 2009, se declaró un fanático de estos teléfonos y se rehusó a reemplazarlo como su dispositivo de comunicación. En ese momento, el estadounidense declaró que “se lo tendrían que arrancar de las manos”.



En ese año, la compañía estaba en su mayor auge, logrando el 20 por ciento del mercado de celulares a nivel mundial, según datos de IDC; solo en Estados Unidos, el teléfono acaparaba el 40 por ciento de las ventas.

El principio del fin

Los teléfonos que la hicieron famosa ya no son el norte de Blackberry. Foto: Mauritz Antin / EFE

El declive llegó de la mano del lanzamiento de Apple en 2007 de iPhone. Su teléfono inteligente dejaba de lado el teclado físico para presentar una pantalla completamente táctil, algo que en un primer momento fue menospreciado por Lazaridis, al señalar el alto costo del equipo y asegurar que este tipo de pantallas ya existían desde hace un tiempo.



El celular de la compañía de Steve Jobs se enfocaba no solo en un cliente corporativo, como desde un principio había apuntado RIM, sino que se abría a un mercado amplio de consumidores individuales, por medio de una oferta de aplicaciones más grande y mejores gráficos. Esto se sumó a la apuesta de Google a través de la creación de su sistema operativo Android, en el cual se apalancaron otras marcas como Samsung para lanzar sus smartphones.



Eso llevó a que el crecimiento sostenido que hasta el momento tenía la compañía se fuera a pique desde el 2009, luchando por mantener el ritmo de innovación y desarrollo que imponían sus competidores y en el que se sumó a la cadena de errores el lanzamiento de la PlayBook de BlackBerry, como un intento por competir con las ya populares iPad, el cual finalmente terminó siendo un fracaso comercial.



Esto generó la salida posteriormente de los cargos directivos de Lazaridis y Fregin, quienes decidieron fundar Quantum Valley Investments, una firma enfocada en apoyar la investigación sobre física cuántica y computación.



Ante el panorama adverso, la empresa en 2013 cambió su nombre de RIM a BlackBerry Limited como una apuesta para relanzar sus productos, que finalmente no lograron tener el reconocimiento del público, debido a la dificultad de la marca para conectarse nuevamente con los gustos de los usuarios.



Para 2016, la compañía canadiense dio un paso al costado y decidió dejar de fabricar sus propios teléfonos para otorgarle la licencia de la marca y los servicios a TCL Communication Technology Holdings Ltd., que continuó lanzando dispositivos BlackBerry hasta que finalmente se agotó su acuerdo el 31 de agosto de 2020, después de que no se lograra una participación significativa en el mercado de teléfonos inteligentes.



El adiós definitivo de los icónicos celulares fue anunciado por John Chen, el director ejecutivo de BlackBerry, el pasado 4 de enero, quien indicó que desde ese día todos los equipos con los sistemas operativos 7.1, 10 o PlayBook OS 2.1 ya no contarán con ningún soporte, por lo que no se podrán usar de manera confiable el servicio de mensajes, los datos y las llamadas telefónicas. Los únicos dispositivos de la marca que continúan operando son los que cuentan con sistema operativo Android.



“El feroz compromiso de nuestros clientes con sus dispositivos BlackBerry todavía nos llena de orgullo, aunque dejamos de fabricarlos hace años. Llevamos mucho tiempo postergando la desactivación del servicio BlackBerry por lealtad a nuestros clientes”, precisó Chen, y agregó que “la era finalmente ha llegado a su fin”.



La nueva apuesta

En medio del declive de su participación en el mercado de teléfonos inteligentes, BlackBerry decidió enfocarse en otros frentes y le apostó a convertirse en una compañía de software de ciberseguridad. Esto lo logró después de que en el 2019 adquiriera por 1.400 millones de dólares Cylance, una compañía estadounidense fundada en 2012, que fue una de las primeras en aplicar inteligencia artificial, algoritmos y machine learning (aprendizaje automático) en la seguridad informática.



La apuesta fue por explotar ese atributo de seguridad que hizo que los teléfonos de la marca tuvieran gran acogida y un viraje definitivo para centrarse en el mercado corporativo y no en el de consumo masivo, en un sector que ha tenido gran crecimiento en los últimos años y que maneja proyecciones bastante prometedoras como es la ciberseguridad. Según un informe de Grand View Research, publicado en 2021, se espera que este segmento a nivel mundial registre ingresos por 372.000 millones de dólares en el 2028, con crecimientos anuales cercanos al 10,9 por ciento.

Y la nueva misión de BlackBerry ha ido ganando espacio, la empresa canadiense se ha posicionado como proveedora de servicios de seguridad unificada para terminales, internet de las cosas (IoT), accesos remotos seguros, sistemas para trabajo remoto, entre otros. Con cerca de 2.000 patentes aprobadas en el último año.



Actualmente, según datos de la compañía, ofrecen protección a más de 500 millones de terminales en todo el mundo, de las cuales 195 millones corresponden a vehículos, siendo capaz de responder al 96 por ciento de las amenazas en el campo de IoT. Así mismo, mantiene operaciones en 30 países alrededor del mundo.



Esta proyección los ha llevado a tener ingresos totales durante el tercer trimestre del 2021 de 184 millones de dólares, una cifra nada despreciable, aunque todavía lejana a las proyecciones de crecimiento que espera la compañía.



John Chen señaló en junio del año pasado en una entrevista con Bloomberg que la empresa se está enfocando en ampliar su fuerza de ventas para ir ganando cada vez más presencia en el mercado, aunque esto “seguro está tardando más de lo que esperaba, pero ciertamente se puede ver el progreso, así que seremos pacientes”, indicó.



El plan de recuperación de la compañía continuará en marcha, pese a la cadena de errores que casi los lleva a la quiebra. Mientras tanto, BlackBerry seguirá quedando en la memoria de algunos nostálgicos que lo seguirán recordando como el pionero de los celulares como los conocemos hoy en día.

