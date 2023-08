Una de las piezas más sensibles de los celulares y la que algunas veces le causa dolores de cabeza a su propietario es la batería.



Este elemento es imprescindible en el uso de celulares, ya que de acuerdo a cuánto dure, será el tiempo en el que el equipo pueda ser usado durante el día.



No obstante, la vida útil de estas depende de muchos factores, los cuales pueden ser aplicados por los usuarios para extender su utilidad y no tener que comprar una nueva o incluso cambiar de equipo, ya que a comparación con los dispositivos móviles de hace algunos años, ahora es más difícil cambiar este elemento.

De acuerdo con el portal 'Movil Zona', existen algunas posibilidades para que la batería de su teléfono celular dure más, además de tener en cuenta algunas indicaciones de que este elemento podría tener problemas de funcionamiento.

Tenga presente algún cambio que haya tenido su batería

Ya que las baterías tienen unos ciclos de carga, que tiene que ver con el pico máximo y mínimo de su rendimiento desde cada carga, existen algunas formas para optimizar estos ciclos, sin embargo, esto no hará que su batería tenga más vida útil.



Existen algunas maneras de saber cuándo la batería de su celular está presentando inconvenientes, los cuales usualmente aparecen luego de 18 meses de uso. Si estos aparecen antes de este tiempo, la situación podría deberse a un defecto de fábrica.



La batería se descarga muy rápido

Según el portal especializado, el primer síntoma que se puede presentar con la batería de su celular, es que se descarga más rápido de lo habitual. Si, por ejemplo, antes llegaba a la mitad del día con un 60 por ciento y ahora solo se llega a un 30 por ciento de carga, esto indica que el elemento podría encontrarse al final de su vida útil.



En algunas ocasiones, esto puede deberse a tener instaladas aplicaciones que utilizan mucho la carga, por lo que debe encontrar cuál es la herramienta que está causando esto o también existe una forma de reiniciar su celular Android, ponerlo en 'Modo seguro' y así, podría presentar una mejora en la carga.



De acuerdo con el portal 'Movil Zona', para poner en 'Modo seguro' un celular Android, usted deberá mantener pulsado el botón de bajar el volumen, hasta que aparezca el logotipo de Android. Luego, debe usar su celular normalmente y verificar si la batería ahora dura un poco más.

No se carga completamente

Cuando note que la batería no carga por completo, puede tratarse de un síntoma de degradación de la pieza al no poseer la suficiente energía eléctrica para que los sensores del celular registren una carga completa. Esta es una clara muestra de que este elemento de su celular ya ha llegado al fin de su vida útil y tendrá que cambiarlo.



No obstante, antes de acudir al servicio técnico puede calibrar la batería a ver si es este el inconveniente. Para esto, el portal anteriormente mencionado sugiere que descargue completamente el celular hasta que se apague.



Mantenga apagado el equipo por tres o cuatro horas y luego póngalo a cargar hasta el 100 %. De esta forma, podrá verificar si el equipo estaba descalibrado y probablemente no volverá a tener problemas de este tipo.



Cuando son muchos los inconvenientes de la batería, la mejor opción es un cambio en un sitio especializado. Foto: iStock

La carga se baja de inmediato

En algunos celulares se puede notar que una vez se desconecta del enchufe, la batería va pasando inmediatamente a 80 % y luego a 70 % y así sucesivamente. Estas caídas de carga demuestran que la vida útil de la batería está llegando a su fin y el problema es más grave cuando se llega a valores menores a 20 o 15 % y luego se apaga.



En este caso es importante que primero configure su equipo para poder ver el porcentaje de carga, que se realiza de la siguiente forma en celulares Android:



- Ajustes de teléfono

- Batería

- En el menú de batería, hacer clic en la opción 'Porcentaje de batería'.

Calor extremo

Existen casos en los que su celular puede sobrecalentarse, como por ejemplo dejarlo a la luz directa o dejarlo en un carro en donde se encierra el calor.



Si, por el contrario, no está haciendo nada de esto y la batería está caliente, esto representa un problema con esta, que se da por la forma en la que se está utilizando el teléfono y la frecuencia.



Esto indica que la batería está en rendimiento pleno y debe cambiarla lo más pronto posible. No olvide, que cuando observe algún problema acuda a su servicio técnico de confianza.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

