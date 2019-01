Corte alemana rechaza caso de patente de Qualcomm contra Apple

Un tribunal alemán desestimó una demanda de patente presentada por Qualcomm contra Apple este martes. Un rechazo para el fabricante de chips estadounidense que en meses anteriores había logrado la prohibición de las ventas de algunos modelos de iPhone en ese país.

El caso en cuestión hace parte de los múltiples frentes que tienen enfrentadas a las compañías de EE. UU. en una batalla por patentes que cruzó las fronteras y ha tenido episodios en China, EE. UU y Alemania.

Este martes, el tribunal regional de la ciudad de Mannheim, Alemania, dijo que la patente en cuestión no fue violada por la instalación de sus chips en los teléfonos inteligentes de Apple. Qualcomm por su parte anunció que apelará la decisión.



"Apple tiene un historial de infringir nuestras patentes", dijo Don Rosenberg, vicepresidente ejecutivo y consejero general de Qualcomm. "Si bien no estamos de acuerdo con la decisión del tribunal de Mannheim y apelaremos, continuaremos haciendo cumplir nuestros derechos (de propiedad intelectual) contra Apple en todo el mundo", enfatizó.



Aunque Apple se negó a comentar sobre la reciente decisión, la compañía de la manzana tiene un proceso de apelación frente al veredicto del 20 de diciembre de un tribunal en Munich que permitió el bloqueo de las ventas de los modelos de iPhone antiguos. A pesar de ese proceso, Apple ha dicho que no almacenará los modelos iPhone 7 y 8 en sus 15 puntos de venta minoristas en Alemania.



Además de la victoria de diciembre en Alemania, Qualcomm también logró una prohibición en la venta de algunos iPhones en China, decisión que también Apple ha impugnado.



En EE. UU. Qualcomm enfrenta un serio caso antimonopolio que resulta de una demanda en su contra por parte de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. en la que se le acusa de abusar de un monopolio en la tecnología de chip móvil. Dicho juicio ha involucrado testimonios de Apple y podría tener un impacto importante en la industria de los teléfonos inteligentes.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters