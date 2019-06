Francia no autoriza acceso de Huawei a ubicación de los usuarios

El gigante de telecomunicaciones Huawei no tendrá autorización para acceder a los datos de ubicación de los usuarios en Francia, aún si se usan sus equipos para el despliegue de las redes 5G en ese país. Así lo afirmó el jefe de la agencia de seguridad cibernética de Francia, Guillaume Poupard.



Así mismo Poupard reveló que el gobierno está analizando cómo restringir el acceso a partes críticas de la red, en las que la ubicación y las claves de cifrados estén almacenadas con protecciones adicionales.

Según dijo el jefe de ciberseguridad, el país enfatizará la seguridad especialmente en datos 5G. "Es probable que apliquemos un principio de precaución adicional y nos prohibamos a nosotros mismos trabajar con fabricantes de equipos de países de alto riesgo", dijo el funcionario en una entrevista en París, sin querer mencionar específicamente a países como China.



El mandatario francés, Emmanuel Macron, ha tratado el asunto con cautela después de que Donald Trump tomara represalias contra el fabricante chino. En los últimos meses, el mandatario estadounidense ha pedido a sus aliados que excluya al gigante tecnologico chino de las licitaciones para redes de próxima generación, argumentando supuestos riesgos de seguridad nacional.

El mes pasado Macron aseguró que Francia debe encontrar un equilibrio entre la necesidad de "buena tecnología y la preservación de la seguridad nacional", impulsando de nuevo la idea de que Europa es un bloque de equilibrio entre las políticas de EE. UU y China.



En el pasado, Francia ya ha tomado medidas para evitar que sus operadores instalen sistemas Huawei en partes criticas de las redes 4G existentes. Este jueves, Macron y Trump se reunieron en Caen, al norte de Francia. Funcionarios franceses dijeron a Bloomberg que la seguridad sería uno de los temas a discutir.



Semanas atrás, una orden ejecutiva de Donald Trump complicó el panorama para el gigante china en una medida que pedía a las empresas de EE. UU. terminar negocios con empresas potencialmente riesgosas para la seguridad nacional. Así mismo, la inclusión de la compañía compre componentes de proveedores estadounidenses o venda sus productos en EE.UU.

Poupard, exingeniero de criptografia militar, está a cargo de la aprobación de la arquitectura y las reglas de la red 5G de Francia. Insistió en que no quiere verse arrastrado en una guerra comercial entre las superpotencias económicas del mundo.



El funcionario aclaró que las exigencias de Trump solo se aplicarían a las partes más sensibles de la red. "En muchos otros segmentos podríamos usar equipos chinos", dijo.



Hasta el momento, Francia, Alemania y el Reino Unido no han cedido ante las presiones de Trump para bloquear a Huawei de las redes 5G bajo la idea de que restringirá el intercambio de inteligencia si no cumplen. Alemania planea reforzar las reglas de seguridad de sus redes de telecomunicaciones, pero la canciller Angela Merkel dejó claro que no hará distinciones entre proveedores.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg