El crecimiento que ha tenido el mercado de audífonos inalámbricos en los últimos años ha impulsado diferentes líneas de dispositivos, que atienden a necesidades específicas de los usuarios, combinando avances tecnológicos que prometen mejorar la experiencia de audio, diseños ergonómicos y características que buscan garantizar la salud auditiva.



La variedad de los equipos pasa por opciones como los headsets o audífonos de diadema hasta los earbuds, que son los auriculares que están ubicados fuera del canal auditivo y han ganado bastante popularidad recientemente.



En el segmento de los dispositivos wearables o vestibles, los audífonos son la línea que mayor crecimiento tiene, representando el 64,7 por ciento de todo este mercado a nivel mundial, en el que también están los relojes y las gafas inteligentes, según cifras del tercer trimestre del 2021 presentadas por International Data Corporation (IDC).



El apetito por este tipo de equipos ha hecho que los diferentes fabricantes tecnológicos exploren avances que optimizan la cancelación de ruido con tecnología que es capaz de detectar la forma interna del oído para hacer más personalizada la experiencia; baterías cada vez más autónomas, que garantizan que los audífonos se puedan usar durante jornadas largas, y elementos novedosos como la desinfección de los dispositivos con rayos UV mientras son cargados.



“Las tendencias más fuertes en este mercado están orientadas a la compatibilidad de los audífonos con una amplia gama de equipos, por eso vemos que el tipo de conexión predominante es la de Bluetooth; en este caso se deben buscar equipos con conexiones superiores a Bluetooth 5.0; también se observan mejoras muy destacadas en la batería y en la calidad del audio, que van orientadas a ofrecer una experiencia de 360 grados del sonido”, señala Felipe Castro, gerente de visuales y accesorios de Lenovo para Suramérica.



Si está pensando en comprar audífonos inteligentes debe tener en cuenta cuál opción se adapta mejor al tipo de actividad que desea realizar con ellos. Por eso, le presentamos los puntos claves que debe revisar si quiere usar los dispositivos para hacer deporte, en jornadas laborales o disfrutar de un videojuego o una transmisión en vivo.

Para deportes: ergonómicos y resistentes

Si usted es de los que disfrutan acompañar su jornada con ejercicios, salir a trotar o montar bicicleta con su música favorita debe tener ciertas consideraciones a la hora de elegir los auriculares específicos para estas actividades.



Lo primero que debe considerar es el diseño, ya que esto le va garantizar que el dispositivo soporte los diferentes movimientos que puede tener durante la actividad física sin que se le caigan. Una de las mejores opciones son los audífonos in-ear, que son aquellos que se introducen dentro del oído, esto garantiza un mejor agarre.



En este aspecto es relevante revisar que el producto incluya al menos dos tamaños de almohadillas, lo que le va a dar la posibilidad de elegir cuál se adapta mejor a su canal auditivo. Hay también opciones como las llamadas ‘aletas de tiburón’ que brindan un soporte adicional en la oreja para garantizar que sin importar qué tan brusco sea el movimiento que realice, el audífono no vaya a salir disparado.



Pero esta no es la única opción, otra tendencia que ha ido ganando terreno en esta categoría son los auriculares de conducción ósea, estos equipos se basan en una tecnología de transmisión de sonido para el oído interno, a través de los huesos del cráneo.



“La parte por donde sale el audio no queda tapando o dentro del canal auditivo, sino que se ubica en la parte de adelante de la oreja, esto garantiza que no haya una cancelación de ruido total, sino que la persona tenga la oportunidad de recibir el sonido ambiente, algo que es fundamental cuando se está haciendo ejercicio en un lugar público o en la calle”, destaca Castro.



Para hacer ejercicio los audífonos in-ear son una buena opción. Foto: iStock

Hay un aspecto adicional que debe considerar sobre el producto que compre y es que cuenten con una protección IPX, esto significa que los equipos tienen unas especificaciones técnicas que los hacen resistentes al agua y el polvo. Opte por productos que tengan entre un IPX4 e IPX5, que protegen entre una salpicadura hasta un chorro de agua, respectivamente.



“Esto va a asegurar que, no importa el tipo de actividad que realice el usuario, los audífonos van a poder soportar todo, sin que se genere un problema en la calidad del sonido o un deterioro en la vida útil del equipo”, afirma Óscar Prada, gerente de mercadeo de audio de LG.



Para el trabajo: comodidad y larga batería

Para este segmento, un headset (audífonos de diadema) es perfecto. Puede usarlos durante un largos periodos sin sentir tanta molestia o incomodidad. “Este tipo de referencias vienen principalmente con tecnología de cancelación de ruido que, además, le ayuda al usuario a concentrarse mejor al aislar todo el sonido ambiente”, destaca Prada.



Varios de los productos que ya están disponibles en el mercado son compatibles con plataformas de videollamadas y tienen desarrollos específicos que permiten aprovechar de una mejor manera esta función, con comandos y botones directos de los audífonos, lo que hace más fácil su integración.



También vienen con el micrófono integrado, lo que le va dar la capacidad de contar con una mejor emisión de audio. Busque que el dispositivo que va a comprar cuente con tecnología Crystal Clear Voice, que permite hacer un procesamiento inteligente del sonido ambiente y realiza una reducción automática.



Algunos de estos audífonos posibilitan la conexión simultánea con diferentes equipos; con eso va a poder emparejar rápidamente sus auriculares con el celular si está recibiendo una llamada, o vincularlos con el portátil si es el caso.



Es mejor contar con un equipo que le brinde una autonomía de carga que esté acorde con las jornadas laborales y que no le implique tener que hacer varias recargas durante el día. Hay baterías que duran hasta 20 horas funcionando.

Para entretenimiento: sonido de alta calidad

Los gamers deben optar por audífonos con 7.1 canales. Foto: iStock

En el caso de que quiera sacarles todo el provecho a sus auriculares para poder jugar sus videojuegos favoritos, hacer transmisiones en vivo o disfrutar de contenido por streaming, debe buscar equipos que tengan entre sus configuraciones modo ANC y, de ser posible, también ENC.



El modo ANC o Cancelación Activa de Sonido va a garantizar que tenga una experiencia inmersiva en la actividad que esté haciendo porque reduce por completo el ruido exterior y otorga una mayor nitidez en el audio. Hay equipos que tienen a su vez integrada la opción ENC, que se activa cuando el usuario le entra una llamada o activa el asistente de voz y hace que el sonido que se genere sea de óptima calidad.



Uno de los aspectos que va a hacer toda la diferencia en la estabilidad de la conexión inalámbrica de estos wearables es que cuenten con tecnología USB de 2,4 Ghz, lo cual otorga una baja latencia, que son menores a los 35 milisegundos.



“Esto va a garantizar que cuando esté en una partida no haya demoras entre el audio y la imagen que se está transmitiendo”, explica Felipe Castro de Lenovo.



Por último, si quiere que sus audífonos le den un sonido envolvente, capaz de ofrecer una experiencia más real 3D, reproduciendo los tonos agudos, medios y bajos, debe optar por un equipo con 7.1 canales.

