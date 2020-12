ASUS ZenBook Flip S: un convertible de lujo hecho computador portátil

ASUS presentó su más reciente Ultrabook, en una gama de computadores competida y con un público muy exigente. El ZenBook Flip S se presenta como un dispositivo muy premium, con acabados en dorado y unos materiales de construcción que nos impresionaron. Sin dudas, la tecnología y el lujo son claves en estos productos que cada día se democratizan más.

Este Flip S fue anunciado como uno de los ultrabooks más llamativos y versátiles del mercado. Con un diseño ultra delgado, la posibilidad de voltear la pantalla y la incorporación de un lápiz óptico, lo que hace que sea versátil para diferentes personas y con diferentes usos.

Este computador no pasa desapercibido, con un conjunto de colores: negro - dorado y la calidad de los materiales, así como en sus ángulos muy marcados y lo pequeño t ligero que es, al sacarlo en público se roba más de una mirada.



Algo que nos gustó mucho es lo resistente y bien construido que se tiene. Para alguien que escribe en todo momento, el teclado es increíble, tiene un recorrido bastante largo y las sensaciones son muy buenas. Así mismo, la retroiluminación es brillante y para trabajar en lugares oscuros o, incluso con luz, funciona perfectamente.

Foto: Tecnósfera

Este dispositivo, que de lejos podría parecer frágil, está muy lejos de serlo. No es únicamente una cara bonita. Este dispositivo premium está certificado militarmente con la certificación MIL-STD 810G, la cual dice que este dispositivo pasó pruebas muy duras en resistencia a caídas, sacudidas y vibraciones, resistencia a salpicaduras de agua y polvo, así como exposición a temperaturas extremas y funcionamiento sin problemas en condiciones adversos.

Tal vez para algún usuario del común estas pruebas no sean dicientes porque no están en condiciones adversas, pero nos parece muy importante que, a pesar de ser un portátil premium, pueda ser el dispositivo de prácticamente cualquier persona y funcionar en casi cualquier ambiente.

Eso sí, cómo un buen ultrabook no cuenta con tantos puertos de conexión, lo que puede ser un problema para muchos, pero que ayuda a que sea más ligero y fino. Cuenta con un puerto HDMI, dos puertos USB Tipo C y uno Tipo A. La superficie del teclado es grande y el trackpad es muy cómodo así como grande. Esto, en parte, no solo ayuda a mayor ergonomía, sino que también ayuda a mejorar la refrigeración.



En cuanto a sus componentes internos, este Flip S tiene un procesador Intel Core i7 1165G7 de la última generación de Intel, con la certificación EVO, la cual nos explicó Juan Garcés, gerente de Intel en Colombia, significa que este procesador fue probado y testeado y su rendimiento está asegurado. En la GPU incorpora los nuevos gráficos Intel Xe Gen12, en conjunto con 16 GB de memoria RAM y 512GB de almacenamiento SSD PCIE Gen 3.

Su pantalla nos gustó mucho, es táctil de 13,3 pulgadas con resolución Full HD y un panel OLED que nos entregó colores muy vibrantes y contrastes increíbles. Este no es un computador gaming, así que su pantalla viene con una tasa de refresco de 60 Hz. Pero ojo, eso no significa que no podamos jugar en él, porque se comporta muy bien.

En temas de conectividad viene con los últimos estándares; wifi 6, así como una tecnología de ASUS llamada Wifi Stabilizer que ayuda a mejorar la conexión a la red.

En la caja contamos con un adaptador macho hembra de USB Tipo C y jack de 3.5 mm, así como un adaptador de USB Tipo A con receptor para cable Ethernet y un lápiz óptico que está muy bien conseguido.

Trabajar en este computador fue muy cómodo y su rendimiento fue óptimo, lo que no nos gustó fue la autonomía, porque a pesar de que promete 15 horas de uso continuo, alcanzamos 9 horas de trabajo fuerte y teníamos que conectarlo a la corriente. Eso sí con todo al máximo. Así mismo, sentimos que al ser tan delgado, tiene temperaturas altas cuando lo estamos exigiendo, aunque esto no es anormal en dispositivos tan potentes.



Foto: Tecnósfera

Pero en términos generales nos pareció un computador muy completo y versátil para cualquier momento del día. Ya sea trabajar, crear, diseñar o jugar. En EL TIEMPO no podemos dejar de jugar algún momento en los dispositivos que probamos y este no fue la excepción. Probamos juegos casuales y gratuitos como Valorant, League of Legends y Ori and The Blind Forest y todo funcionó perfectamente con FPS estables por encima de los 120.

Así mismo hicimos algún dibujo con el lápiz óptico y nos gustó la precisión del mismo y lo bien que se sentía al escribir con él. Este computador está en el mercado por 6.990.900 pesos y se encuentra en un segmento premium, este portátil está a la venta en diferentes tiendas en línea especializadas en tecnología.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET