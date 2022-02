Encontrar un portátil con una buena relación entre precio y características puede resultar una tarea difícil. Sacrificar o renunciar a tener ciertas características resulta algo inevitable.



​Sin embargo, hay algunos equipos que logran una configuración equilibrada y atractiva, como es el caso del Asus VivoBook 15 (M513U). Pudimos probarlo y estas son nuestras impresiones.

Se trata de un portátil grande, pero ligero, perfecto para las personas que no quieren encartarse con grandes pesos en sus maletas ni sacrificar un buen tamaño de pantalla.



Sobre esta hay que decir que es una pantalla LED de 15,6 pulgadas con una resolución FHD (1920 x 1080) 16:9 y una tasa de refresco de hasta 60 hertz. Además, tiene biseles muy delgados, que aprovechan el tamaño del equipo, y ángulos de visión de hasta 178 grados.



Por otro lado, su teclado es suave e incluye el 'pad' numérico, lo que puede brindar mayor comodidad para quienes se dedican al trabajo de oficina. Adicional a esto, su 'trackpad' es bastante amplio y reacciona bien al movimiento del usuario.



Sin embargo, al tener siete centímetros de altura, este desplaza el teclado hacia la parte alta, dejándolo en una posición que puede resultar incómoda para algunos usuarios que buscan mayor ergonomía.



Este equipo tiene un procesador Ryzen 7 5700U, que ofrece una experiencia buena en juegos como Grand Theft Auto 5 o Fortnite, llegando hasta los 60 fotogramas por segundo.



Aunque no es la experiencia más pulida en videojuegos, es bastante buena para un portátil ligero como este.



El VivoBook 15 tiene puertos USB 3.0, USB tipo C, HDMI y lector de tarjeta microSD. Además cuenta con 8GB de ram y 512 GB de almacenamiento en SSD, lo que hace de este portátil un equipo versátil y rápido para las personas que lo utilizan para su empleo, y lo suficientemente potente para quienes buscan usarlo en entretenimiento.