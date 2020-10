Asus ROG Zephyrus G14: potencia 'gamer' con un diseño elegante

A primera vista, el Asus ROG Zephyrus G14 puede pasar desapercibido por su diseño elegante y sobrio y no esperaríamos que tuviese en su interior un AMD Ryzen 9 4900HS a 3.2 GHZ, ni una NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q con 16 GB DDR4 de RAM a 3.200 MHz. Esta combinación nos permite jugar cualquier juego del momento sin dificultad y, también, diseñar trabajar y disfrutar de contenido multimedia de forma muy agradable. Así nos fue con este dispositivo.



La idea de Asus de combinar dos momentos de la mayoría de los gamers en una le salió bastante bien con el G14. Tanto para productividad en el día y trabajar sin problemas como para jugar en la noche después de terminar una jornada de trabajo o, incluso, hacer stream o editar contenidos multimedia de forma óptima.

En esta ocasión, en EL TIEMPO pudimos probar las dos versiones que están disponibles para la venta en el país; una blanca y otra negra, ambas con acabados mate. A diferencia de a lo que nos tienen acostumbradas las marcas en este tipo de dispositivos que utilizan muchas luces de colores llamativas, cambios en los diseños y dispositivos grandes y pesados, aquí aprovechan la tapa del portátil para que, a través de la tecnología AniMe Matrix, pueda proyectar diseños con luces LED blancas.

La parte trasera cuenta con una placa metálica con el símbolo de ROG que nos ratifica qué dispositivo es el que tenemos en nuestras manos. El teclado es retroiluminado en blanco y podemos ajustar el brillo a nuestro gusto. Las teclas son muy cómodas para escribir y nos gustó para trabajar creando diferentes artículos para el periódico.



Hay un detalle que nos pareció muy bien pensado y es que al abrir el computador, este se levanta levemente en la parte trasera lo que permite que haya más espacio para que se refrigere. Generalmente este tipo de dispositivos tienen problemas con la refrigeración por sus tarjetas de video y este portátil al ser tan compacto daba la impresión que tendría problemas en este aspecto, pero la verdad es que sus sistema de refrigeración cumple y bastante bien.

El sistema de refrigeración principal de este ROG G14 está en la parte de la bisagra y en los laterales. En ese sentido tiene buen número de rejillas para expulsar el calor que produce el procesador y la tarjeta gráfica.

En cuanto a puertos, este portátil tiene un puerto USB 3.2 Gen 2 tipo C y dos USB 3.2 Gen 1 tipo A en el lado derecho. En el lado izquierdo se encuentra el puerto de carga, el puerto HDMI 2.0b , el puerto de entrada y salida de 3.5 mm y otro puerto USB 3.2 Gen 2 tipo C.



En este apartado está bien, pero extrañamos un puerto para cable ethernet, fundamental al jugar algunos títulos multijugador en línea y que, a diferencia de otros productos de la marca, no incorpora un adaptador para USB.

El peso de este portátil es de 1.6 kg lo cual es ligero para sus características y tiene un grosor de 17,9 mm, también compacto, pero bien construido. Su tapa está hecha de una aleación de magnesio de una sola pieza y se siente bien al tacto. Su pantalla tiene un panel IPS que nos regala increíbles colores, pero con una tasa de refresco de 60 HZ, lo que nos parece un poco corta para un computador de estas características.

Sin embargo, con una excelente resolución y unos bordes delgados y diseño mate se disfruta bastante tanto para trabajar como para jugar y disfrutar de contenido multimedia. Este panel tiene un nivel de brillo de 300 nits, nada espectacular, pero si más que suficiente. en cuanto a sonido cuenta con cuatro parlantes que ofrecen un sistema de sonido nítido y muy potente.

Mucho poder en poco espacio

Aunque por su diseño no esperaríamos gran poder, es mejor no juzgar un libro por su portada; la combinación que este dispositivo ofrece lo deja como uno de los más potentes en el mercado de portátiles de gran rendimiento. Con la última generación de Ryzen por AMD. Con un Ryzen 9 4900HS, el rendimiento es fenomenal.

Son 8 núcleos (16 hilos) a 3 Ghz que funcionan de maravilla para sacarle el jugo al máximo. En cuanto a su tarjeta gráfica, la NVIDIA RTX 2060 Max Q también nos dio gran rendimiento y en los juegos que probamos los soportó sin problemas.



Algo que AMD prometió y cumplió con sus nuevos procesadores es la excelente optimización en niveles de consumo, calor y ruido. Cuando tenemos desconecatado de la corriente el computador en tareas básicas no emite nada de ruido y podemos tenerlo en las piernas sin quemarnos y trabajar sin problemas. Los ventiladores no son molestos y al no ser tan pesado es cómodo de usar fuera del escritorio.

Por otro lado, si lo conectamos a corriente y le damos un uso más exigente, ahí sí empiezan a trabajar los ventiladores y a calentar el dispositivo. Aunque esto pasa, la realidad es que no es para nada molesto y suena mucho menos que otros computadores similares.

Como ya es costumbre en los portátiles ROG de Asus, contamos con la interfaz Armoury Create en la que podemos modificar el rendimiento, los perfiles de uso, de pantalla y de sonido en un solo lugar al oprimir una tecla que está ubicada en la parte superior del teclado.



Estos procesadores AMD permiten también que la autonomía de la batería sea uno de los puntos más fuertes de los portátiles que los incorporan. En uso real, logramos que la batería nos durara hasta 10 horas sin problemas, eso sí con brillo al mínimo y sin retroiluminación en el teclado. Esto, para quienes nunca han tenido un computador de estas características, es todo un logro.

En rendimiento para jugar, su punto más fuerte, en el papel, probamos sin problemas juegos casuales free to play como Fortnite, League of Legends, Valorant y Apex Legends con un cifras por encimande los 90 FPS en su calidad máxima de gráficas y la resolución en 1080.

Con Flight Simulator, tuvimos algunos inconvenientes con bajones de FPS después de algunas horas de juego en calidad de gráficos alta, pero se podía jugar sin problemas. Así mismo, en League of Legends tuvimos momentos en los que se bajaban a 0 los FPS en medio del juego, pero se solucionó con una actualización en la BIOS.

Disponibilidad en Colombia

Este computador está disponible en Alkosto, Ktronix y Fallabella a través de sus canales de ventas en línea por un precio normal de 9'999.000 pesos, pero al momento de esta publicación está en 8'599.000 pesos. En Falabella se puede comprar la versión blanca si así lo desean o en las otras dos tiendas la versión blanca.

