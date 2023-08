La ROG Ally de Asus se presenta como una joya en el universo del 'gaming' portátil. Con un diseño que combina comodidad y ligereza, su peso de 600 gramos es apenas perceptible, convirtiéndola en una compañera ideal para cualquier tipo de jugador.



La pantalla táctil Full HD de 7 pulgadas es, sin duda, uno de sus puntos más destacados. No solo ofrece una tasa de refresco de 120Hz, sino que también brinda una experiencia táctil que facilita la navegación por la interfaz de Windows 11.



Esta característica, sumada a la tecnología AMD FreeSync Premium, garantiza una experiencia visual sin interrupciones ni anomalías, lo que es esencial para una inmersión total en el juego.

El sonido es otro aspecto que merece mención especial. La calidad auditiva es impecable, proporcionando una experiencia de sonido espacial que es invaluable para los jugadores. Cada detalle, cada efecto, se siente real y envolvente, elevando la experiencia de juego a otro nivel.



En el corazón de la ROG Ally se encuentra el procesador AMD Ryzen Z1 Extreme. Esta potente unidad permite que títulos como Marvel Spiderman se ejecuten con una fluidez sorprendente, alcanzando más de 40 FPS en configuraciones de calidad media-alta. Dicho rendimiento, potenciado por tecnologías como FidelityFX Super Resolution de AMD, que optimiza la calidad gráfica.



A pesar de su poder, la duración de la batería puede ser un desafío al enfrentar títulos AAA. Sin embargo, es comprensible dada la demanda energética de tales juegos. En caso de viajes o momentos en que no pueda conectarse a una toma de corriente, es recomendable para los jugadores considerar títulos de menor carga gráfica o ajustar la configuración para equilibrar rendimiento y duración de la batería.



En términos de autonomía, la ROG Ally puede ofrecer entre una y dos horas de juego intenso y hasta siete horas de reproducción de contenido en plataformas como Netflix y YouTube.



En cuanto a la memoria y almacenamiento, la ROG Ally brilla con luz propia. Sus 16GB de memoria LPDDR5 garantizan una respuesta ágil, mientras que los 512GB de almacenamiento, ampliables mediante tarjeta microSD UHS-II, ofrecen espacio suficiente para una buena biblioteca de juegos.



La versatilidad de la ROG Ally también se refleja en su capacidad de adaptarse a las necesidades del jugador. Parte de su memoria RAM puede ser redistribuida para fortalecer la memoria gráfica, lo que se traduce en texturas más detalladas y escenarios más ricos.



Dicha configuración se puede hacer de forma manual, asignando los valores, o dejando que la máquina decida cuánto recurso distribuir entre RAM y la memoria gráfica.



También se destaca el sistema de refrigeración 'Zero Gravity de ROG', diseñado para mantener la consola fresca incluso durante sesiones de juego intensas. El sistema utiliza tubos de calor antigravedad y dos ventiladores de baja fricción, garantizando un flujo de aire óptimo.



La consola también cuenta con una serie de características de conectividad avanzadas, incluyendo Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2. Además, ofrece una variedad de puertos, incluyendo un USB 3.2 Gen 2 tipo C, DisplayPort 1.4, y una interfaz ROG XG Mobile para conectar GPU externas.



En definitiva, la ROG Ally es una obra maestra del 'gaming' portátil. Combina diseño, potencia y versatilidad en un paquete compacto que promete horas de entretenimiento de alta calidad.



Esta consola se encuentra disponible, desde este 29 de agosto, a través de la página oficial de Asus en Colombia y almacenes de cadena. Tiene un costo de $ 3.799.000 pesos y cuenta con 12 meses de garantía oficial.