Difícilmente, el concepto e imagen de un dron le será lejano en la actualidad, pero estas aeronaves no tripuladas, como se conocen estos dispositivos, tienen usos más allá de tomar una foto o hacer un video, no son para todas las personas, de hecho, muy pocos pueden pilotarlos de manera profesional.

Con corte a noviembre de 2022, hay registrados 1.833 explotadores de sistemas de aeronaves no tripuladas (Unmanned Aircraft Systems, UAS, por su sigla en inglés) en sus distintas clases, en la base de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Uaeac), también conocidos como drones.



En Colombia existe una regulación desde el 27 de diciembre de 2018, la Resolución 04201. En el apéndice 13 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), parte 91-Operación de sistemas de aeronaves no tripuladas, se establecen las clases, incidentes y accidentes, además de condiciones de operación, inscripción, entre otros. De hecho, la Aeronáutica Civil busca actualizar las normas y ya están trabajando en algunas modificaciones.



“Lo primero que hay que tener en cuenta es que un dron no es un juguete, hay de distintos tipos, hay una línea de consumo, que son pequeños, van desde los 50 gramos a los 250 y sirven para tomar fotos en un viaje o hacer videos. Hay una profesional, más especializada, pueden ser equipos ligeros, pero con cámaras potentes. También está la línea de empresas, en la que hay de diversos tamaños, pero con capacidades específicas para topografías, para el sector energético o con capacidades angulares o periféricas o con solo imagen RGB para el agro. También los hay más grandes, para la aspersión de cultivos o sembrados y vigilancia”, explicó Paula Velandia, directora de Marketing de Dronenerds Latam, empresa proveedora de drones empresariales.



Un piloto de dron está en capacidad de interpretar las imágenes que el equipo captura, como una fotogrametría o RGB, o ubicar un panel solar con fallas en una granja solar.

“Una persona que a los 16 o 17 años quiera capacitarse y hacer una carrera de esto puede encontrar todo un mundo nuevo de opciones de carrera y una opción laboral real”, agregó Velandia.

Facebook Twitter Linkedin

Tenga en cuenta las condiciones y reglamentaciones antes de volar el dron en otra ciudad o país. Foto: istock

En Colombia, una persona que compre un dron para su consumo propio no requiere de una certificación como piloto, pero las compañías, luego de la venta del equipo y su registro, ofrecen cursos sobre los conocimientos de ley para así evitar un mal uso del equipo o una intervención en el espacio aéreo restringido.



Hay drones comerciales desde los 250.000 pesos hasta los 4 millones de pesos, y no hay restricción en su compra. Cuando se adquiere el equipo, este queda registrado y habilitado en el país donde se hizo la compra; por ejemplo, si usted trae un equipo desde Estados Unidos, debe hacer un proceso en la Aeronáutica de aproximadamente un mes para tener el permiso de uso.



Lo otro que debe tener en cuenta es las necesidades que va a suplir con el equipo, el uso que le dará y la capacitación que requiere. Así es que es importante que acuda a un experto o una empresa que le brinde respaldo.



De acuerdo con cifras de Mercado Libre Colombia, el interés por comprar drones va en aumento, las ventas han crecido 17 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, lo que significa que más de 299 usuarios adquirieron un dron en lo corrido del 2022.



Asimismo, en el top 3 de los drones más vendidos en Mercado Libre está el Mini Drone Dji Mavic Mini 2 Drdji018 Fly More, con un precio promedio de 3’036.285 pesos y una cámara 4K. El segundo en la lista es el Mini Drone Dji Mini Se Fly More, que cuesta en promedio 2’022.080 pesos y tiene una cámara 2,7K. Y en el tercer puesto está el Drone Dji Mavic Air 2s Drdji023 Fly More, con un precio promedio de 6’436.086 pesos y una cámara de 5,4K.



Estos equipos tienen incluso actualizaciones de seguridad que le avisan al piloto si está en una zona permitida para el vuelo o no, o no le permiten despegar.



Si bien no siempre se requiere el curso de piloto de dron, sí necesitarán tener clara la legislación antes de abrirse a los cielos, tener en cuenta cómo puede transportar el equipo, si lo puede usar en un país o ciudad o si requiere de una licencia adicional. En el caso del curso, que puede llegar a tardar un mes, podría ser visto como una renovación de habilidades profesionales.



“La reglamentación marca las pautas para los pilotos, para las empresas y los equipos, pero una persona que quiera generar ingresos con un dron debe tener esa capacitación ya sea de un fabricante, la empresa que lo vendió o con una escuela de aviación o facultad de ingeniería aeronáutica. El curso tiene 80 horas, de las cuales 60 son de teoría y 20 de práctica, puede tardar un mes y medio porque la idea no es sobrecargar a las personas académicamente y porque puede hacerse mientras se trabaja, además tiene un costo de 1’500.000 pesos”, explicó Santiago Espitia, director de Operaciones de Valto, empresa explotadora de aeronaves no tripuladas.



El experto señala que la idea es brindarles a los pilotos una asesoría constante y permanente tras las certificación para poder operar de manera segura.



“Muchos de nuestros estudiantes terminan volando al exterior y esto demuestra que la capacitación que hacemos tiene en cuenta los estándares internacionales y que este curso es visto como una fortaleza para el desarrollo profesional o la hoja de vida”, agregó

Más noticias

Hoy Twitter vuelve a relanzar su sistema de verificación de identidad

Operadores piden un ajuste en los precios del espectro