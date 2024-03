Así puede liberar espacio en su iPhone y optimizar la memoria del celular

El espacio de almacenamiento en los dispositivos es uno de los aspectos más importante para la experiencia de los usuarios, pero también se ve fuertemente afectada por el uso diario y constante de los celulares.

Facebook Twitter Linkedin

Apple sigue siendo el preferido de muchos. Foto: iStock

En iPhone, la posibilidad de incluir una memoria con más capacidad no es viable y es por eso que hay diferentes maneras para liberar espacio en su iPhone y optimizar la memoria.



En principio, es necesario eliminar archivos y aplicaciones innecesarias. Esto lo puede hacer desde: Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone para ver a detalle cuáles son las aplicaciones que están en el dispositivo.



Puede leer: OpenAI y Midjourney empezarían a usar datos de usuarios de Tumblr y WordPress



Una vez hecho esto, debe evaluar cuáles de estas herramientas están siendo utilizadas y proceder a eliminar las que no sean necesarias, esta es una muy buena práctica para administrar mejor la memoria de su iPhone.



Tenga en cuenta también que algunas apps acumulan archivos temporales que puede eliminar, para esto puede ir a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone y seleccionar la app. Buscar la opción "Eliminar datos de la app" o similar.



Lea además: 8 de cada 10 llamadas spam buscan robar: así pueden engañarlo como al influencer JuanDa



También puede ajustar la configuración de los mensajes y hacer que estos se eliminen automáticamente después de un tiempo determinado en aplicaciones como WhatsApp y precisamente allí, configurar la aplicación para que los archivos no se guarden automáticamente en la memoria de los dispositivos, ya que eso puede saturarla rápidamente.



Por último, puede optar por apps como PhoneClean o CleanMyPhone que pueden ayudarle a encontrar y eliminar archivos innecesarios.

También puede leer: