¡Tenga cuidado! Así podrían estar espiándolo a través de su Smart TV

El Federal Bureau of Investigation (FBI) publicó un informe que explica el peligro al que pueden estar expuestos todos los que posean en sus hogares un Smart TV. El escrito detalla cómo los hackers pueden acceder a su red doméstica y grabarlo utilizando los micrófonos y cámaras que su televisor trae incorporados.

También, el hacker podría infiltrarse en su red local de internet y robar sus datos personales, cambiar sus contraseñas y hasta cambiar los canales de su televisor cuando los niños lo utilizan, resultando en que los menores de edad terminen consumiendo contenido para adultos.

“Más allá del riesgo de que el fabricante de su televisor y los desarrolladores de aplicaciones puedan estar escuchándolo y mirándolo, ese dispositivo también puede ser una puerta de entrada para que los hackers ingresen a su hogar”, escribió un portavoz del FBI de Portland, Oregon, en el sitio web de la oficina.



“Las Smart TV se llaman de esa forma porque se conectan a internet. Esto permite acceder a aplicaciones y servicios de streaming. También, muchas de ellas están equipadas con micrófono y cámaras”, detalla el informe.

Lejos de ser espiado para robo de datos por parte de los desarrollares de aplicaciones, uno de los peores riesgos a los que uno está expuesto es estar bajo la mira de cibercriminales.



“Los hackers pueden tomar el control de tu TV sin seguridad. En el mejor de los casos, llegan a cambiar los canales, alterar el volumen o mostrar vídeos inapropiados a menores de edad; sin embargo, en el peor de los casos, pueden encender la cámara y el micrófono del televisor de su habitación y acosarlo en silencio”, advierte el texto.



La agencia destacó que todos los usuarios de televisores inteligentes, en cualquier país del mundo, pueden ser víctimas de estos ataques cibernéticos.



Por lo que el FBI instó a la población a extremar precauciones respecto a esta situación, e hizo algunas recomendaciones, tales como instalar actualizaciones de seguridad y personalizar las opciones de privacidad, así como cambiar las contraseñas frecuentemente.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones

“Sepa exactamente qué características tiene su televisor y cómo controlarlas. Haga una búsqueda básica en Internet con su número de modelo y las palabras ‘micrófono’, ‘cámara’ y ‘privacidad’. No dependa de la configuración de seguridad predeterminada", señala.



Y continúa: "Cambie las contraseñas si puede, y sepa cómo apagar los micrófonos, las cámaras y la recopilación de información personal si es posible. Si no puede desactivarlos, considere si está dispuesto a correr el riesgo de comprar ese modelo o utilizar ese servicio. Si no puede apagar una cámara, pero desea hacerlo, un simple trozo de cinta negra sobre el ojo de la cámara es una opción de regreso a lo básico.



Verifique la capacidad del fabricante para actualizar su dispositivo con parches de seguridad”, apunta como medidas de precaución el comunicado.

EL NUEVO DÍA - (GDA)