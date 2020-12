Apple Watch Series 6: Un reloj inteligente para un público exigente

El Apple Watch Series 6 de Apple es el buque insignia de la compañía y desde que se anunció en septiembre ha tenido más protagonismo que en cualquier otro momento. Mietras que el Apple Watch SE está pensado en un público más genérico y con un uso más suave, el Series 6 se creo como un dispositivo para un mercado más exigente. Así nos ha ido con el buque insignita en los wearables de la marca de la manzana.



En temas de diseño no hay diferencias con su versión anterior, la Series 5. Sin embargo, este es un diseño que ha funcionado y que tanto por comodidad, como por estética funciona correctamente. El series 6 cuenta con una esfera cuadrada de 42 mm, aunque hay una versión más pequeña para muñecas más pequeñas. En su lado derecho cuenta con la ya icónica corona, una rueda con la que podemos controlar diferentes funciones del reloj y un botón para ingresar a la multitarea.

Foto: Tecnósfera

En el lado izquierdo no nos encontramos con nada al igual que en la parte superior e inferior. Al girar el reloj encontramos los sensores y los botones para liberar las correas. Hablando de correas, aunque nos encontramos con las tradicionales en esta prueba, Apple lanzó una que se acomoda a la muñeca y que debemos amarrar de forma tradicional.

En cuanto a su pantalla, OLED, nos pareció que el brillo que es más alto que el del Series 5, se nota y se agradece sobre todo en espacios con mucha luz de sol y exteriores. La pulsación de los botones y de la corona son muy agradables; este es, sin duda, uno de los puntos positivos de los productos Apple, todo se comporta muy rápido, fluido y se siente que todo está perfectamente ajustado.



En tema de resolución y tamaño en la pantalla sentimos que está bien. La disposición cuadrada está bien pensada porque podemos ver fácilmente notificaciones y demás aplicaciones dentro del reloj. Personalmente los relojes circulares y clásicos son más de mi gusto, pero en un smartwatch este tipo de diseños ayudan a que todo lo que en él se muestra se vea mejor.

Foto: Tecnósfera

En cuanto a la navegación y el manejo del reloj, todo se mantiene según lo acostumbrado, con el grupo de aplicaciones en formato mosaico, siri y la integración total con su iPhone, este es un punto importante; el ecosistema Apple funciona únicamente con sus propios dispositivos, es decir que si usted no tiene un iPhone no podrá utilizarlo ni sacarle todo el jugo.

En personalización tenemos ahora la opción de hacerlo desde el propio reloj sin la necesidad de tener el celular ni la aplicación a la mano. Además, podemos crear y personalizar nuestro memoji. Entre las esferas nuevas están la nueva incorporación "Arte" y la capa que nos muestra las dos nuevas funciones de este Series 6; la de la saturación del oxígeno y la de Lumy.



Entre las novedades encontramos también la medición de oxígeno en la sangre, con la que se puede calcular la saturación de oxígeno (SpO2) a través de un conjunto de cuatro LED (verdes, rojos e infrarrojos) y cuatro fotodiodos del vidrio trasero del reloj, en 15 segundos podemos saber el porcentaje de oxígeno que tenemos en la sangre. Estas mediciones se toman de forma automática cada cierto tiempo y funciona bastante bien.

Foto: Tecnósfera

En diferentes pruebas nos topamos con valores entre los 92 por ciento y 99 por ciento, nos gustó cómo se ve evidenciado el histórico en la app de Salud en el iPhone, allí se pueden elegir algunas opciones de visualización e incluso hacer la medición durante el sueño. No osbtante tenga en cuenta que todas las mediciones del reloj, aunque sean precisas, deben tomarse con orientación médica y visitar un doctor para estar seguro de los valores.

Por otro lado, para aquellos que disfrutan de caminar. escalar o hacer senderismo, este reloj incorpora la medición de altitud con un barómetro que trabaja en conjunto con el GPS para su precisión y mostrar la información en tiempo real. En algunas esferas de personalización se puede ver y funciona realmente bien.

En funciones que ya se conocen como contestar llamadas recibir notificaciones y otras más funciona igual que sus versiones anteriores. Otra de sus novedades es la de lavado de manos que nos recuerda que debemos lavar cada cierto tiempo nuestras manos y nos muestra de forma didáctica cómo hacerlo, nosotros en EL TIEMPO lo utilizamos, pero no nos pareció un gran valor agregado.

Más autonomía

Sin dudas uno de los grades peros de siempre en este tipo de dispositivos es su autonomía y su batería. Con un tamaño inferior a otros relojes de la competencia y muchas funciones en segundo plano, la duración de batería en muchas ocasiones no es la mejor, sin embargo, en este caso, por lo menos comparado con el Series 5, tuvimos que cargarlo menos veces.

Esto porque ahora incorpora una batería de mayor tamaño, un nuevo procesador que no sólo es más rápido, sino que también tiene una mejor eficiencia energética. Con todas las funciones en segundo plano activadas, y la pantalla siempre encendida conseguimos 23 horas de autonomía, que nos parece un buen tiempo.

Por otro lado, con todo encendido, pero sin la pantalla siempre activa, tuvimos hasta 35 horas de autonomía. En cuanto a la carga, tuvimos una carga de 0 a 100 por ciento en aproximadamente hora y media. Esto utilizando un cargador de 5 voltios que no viene incluido en la caja (únicamente el cable con la carga magnética)

Conclusión

Después de algunos meses probándolo en el día a día podemos decir que nos gustó este nuevo Series 6 y que sus funciones nuevas son una apuesta interesante y funcional. Sin embargo, cómo lo dijimos en el inicio de la reseña, este reloj es para un público exigente y por su mejora en la autonomía puede ser una buena opción para aquel que queire actualizar su Apple Watch antiguo. Su precio en el mercado es de 1'999.000 pesos en su versión GPS y de 2'499.000 pesos en su versión cellular.

Si usted no es un usuario de Apple Watch puede que esta no sea su mejor opción, al igual que si no tiene un iPhone para utilizarlo. Este es un punto negativo que puede causar que no sea su opción.

