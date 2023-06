El Apple Watch es un reloj inteligente, desarrollado por la empresa homónima, que le permite monitorear los resultados de sus actividades diarias e informarse sobre su salud. Además funciona para mandar mensajes de texto y hacer llamadas rápidas y sencillas, según la descripción de su sitio oficial.



Al ser un elemento de uso diario, es necesario cargarlo con frecuencia, pero es posible que en ocasiones pueda tener problemas con la carga. Por eso, para solucionar este problema le daremos unos tips para que el Apple Watch cargue de nuevo y lo pueda seguir utilizando, según ‘Ipadizate’.

Razones por las que no carga su Apple Watch

Si su Apple Watch no está cargando puede ser que el hardware tenga algún problema, o que la batería o el cable se hayan estropeado.



Muchas veces el problema puede ser el sistema operativo o software, que pueden ser las razones que el reloj no cargue de manera rápida o en el peor de los casos, no cargue y la batería no funcione.



Por ello, primero debe conectar el reloj a un adaptador, si la batería se está cargando debería debería aparecer un icono verde. Si no está cargando la batería aparecerá un icono rojo, si ve cualquiera de estos dos iconos en la pantalla todo funciona correctamente.

En caso de que ningún rayo aparezca, su reloj está fallando y estás serían las razones por lo que eso sucede:



- La envoltura de plástico está impidiendo que cargue, retírela totalmente del cargador.



- Está utilizando un cargador diferente al magnético de Apple que viene incluido en la caja.



- Compruebe cada cable individualmente y asegúrese de que están correctamente enchufados.



- La parte posterior del reloj y el cargador están sucios.

- No ha actualizado su Apple Watch a la última versión desde la app Watch del Iphone-General-Actualización Software.

Lo puede llevar a revisión en las tiendas verificadas en caso de que siga fallando.

Apple entra al metaverso con un casco de realidad virtual y aumentada

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

