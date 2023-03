A pesar de que hace pocos meses se presentó oficialmente el iPhone 14 a nivel global, y solo hace semanas llegó a Colombia, se han publicado muchas filtraciones sobre las características y diseño del iPhone 15.



Hace un tiempo el portal ‘7To5Mac’ informó que, de manera exclusiva, accedió a renders del próximo iPhone 15 Pro, basados en un modelo CAD. La información proviene de un fabricante, al que denominan confiable.

Sin embargo, una cosa es tener imágenes en digital y otra poder palpar el que sería el próximo celular de la marca.



Pues el medio japonés Macotakara se dio a la tarea y mostró algunos modelos y prototipos del iPhone 15 que se realizaron por medio de una impresora 3D, esto lo publicó en un video para que los usuarios empiecen a ver los cambios del celular.



Inicialmente, este nuevo dispositivo sería un poco más pequeño y esto se puede ver en el clip, cuando se intenta encajar el modelo en una funda de iPhone 14. Ahora, también se confirmaría la desaparición del notch y la llegada de la Dynamic Island en los teléfonos.

Además, de acuerdo con iPadizate, también estaría casi que confirmada la migración al conector tipo C luego que de aproximadamente durante 10 años Apple se mantuviera en sus propios diseños de Lightning.



Por ahora, estas serían las principales diferencias en diseño del iPhone 15, pero la información no es totalmente oficial hasta que la compañía no haga su tradicional presentación de dispositivos en este 2023.



