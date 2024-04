Apple revela qué iPhone se considera 'obsoleto' y las razones detrás de esta decisión

Apple es una marca conocida en el mercado mundial de tecnología por sus productos que van desde computadores Macs hasta celulares iPhone. La empresa tiene una larga historia en el desarrollo de dispositivos nuevos y revolucionarios, por lo que su enfoque va de la mano con la innovación.

Precisamente, la calidad y la innovación es uno sus mayores intereses. Según sus políticas, busca renovar y, por esta razón, determinó que uno de sus modelos antiguos "ya es obsoleto".

La empresa catalogó al modelo iPhone 6 Plus por ser una referencia "no funcional". De hecho, las personas que tenga el teléfono móvil lanzado en 2014, no podrán acceder a servicios de reparación y asistencia por parte de la compañía.

Según el diario 'Daily Mail', un dispositivo se considera obsoleto cuando cumple un ciclo de más de siete años desde que se dejó de vender.

En el caso de los antiguos, son productos que dejaron de ofrecerse al mercado hace más de cinco años. Es decir, estos tienen todavía un periodo de garantía de dos años para acceder a los servicios de mantenimiento de la empresa.

iPhone 6 and iPhone 6 Plus pic.twitter.com/mqxASWrAPT — iPhone 6 Plus (@iPhone6Ps) September 13, 2014

¿Por qué pasa?

Con el paso del tiempo, las actualizaciones dejan de llegar a estas referencias y se interrumpe todos los servicios de hardware. La atención de las empresas de tecnología se centra en los modelos actuales y próximos lanzamientos para mantener su objetivo: la innovación.

Si la persona quiere mantener algún modelo discontinuado, es importante reconocer que el tema de buscar un repuesto resultará difícil. Sin embargo, hay algunas tiendas -no autorizadas- que ofrecen los repuestos.

Según sitios de tecnología, hay foros en los que las personas pueden comprar y vender piezas. Sin embargo, debe ser consciente que no hay ningún soporte que asegure que estos elementos no terminen dañando el celular.

Además, si no tiene dinero para cambiar su móvil por un modelo reciente, se recomienda comprar algún diseño lanzado en los últimos tres años, los cuales su precio son más económicos a lo que originalmente se ofertó.

Más noticias en EL TIEMPO

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO