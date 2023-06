Conforme avanza la tecnología, los fabricantes de dispositivos móviles dejan de actualizar el software de los teléfonos antiguos. Esto se debe a las limitaciones del hardware y a la necesidad de optimizar el sistema operativo para los modelos más nuevos.

Luego del esperado anuncio sobre el lanzamiento de iOS 17, Apple ha revelado la lista oficial de iPhone compatibles con iOS 17 y hay tres modelos que podrían no recibir esta actualización. Por lo que ya se podría conocer cuáles serán los celulares que van a dejar de actualizarse en el 2023.

De acuerdo con el portal web 'Todo Digital', en total, son 10 los modelos de iPhone que se verán afectados por esta decisión de Apple. Siete de ellos no han recibido la versión anterior, iOS 16, mientras que los otros tres no podrían actualizarse a la recién anunciada iOS 17.

Apple compartió la lista oficial de iPhone compatibles con iOS 17. Foto: iStock

Modelos de iPhone que podrían dejar de recibir actualizaciones en este 2023

Según el portal web 'iPadizate', oficialmente, son siete modelos de iPhone que no han recibido iOS 16 y otros tres modelos que posiblemente no actualizarán a iOS 17, por lo que todos ellos dejarían de actualizarse este mismo 2023.

Dichos modelos de iPhone que podrían dejar de recibir soporte este mismo año son:

iPhone 6 y iPhone 6 Plus: estos modelos se lanzaron en 2014 y recibieron su última actualización importante con iOS 12 en 2018. Dado que ya han pasado varios años desde su última actualización importante, es posible que Apple decida no ofrecerles nuevas versiones de iOS en 2023. iPhone 6s y iPhone 6s Plus: presentados en 2015, estos modelos recibieron su última actualización importante con iOS 15 en 2021. Aunque es posible que sigan recibiendo actualizaciones menores y parches de seguridad durante algún tiempo, es probable que se acerquen al final de su ciclo de actualizaciones importantes en 2023. iPhone SE (primera generación): el iPhone SE original se lanzó en 2016 y recibió su última actualización importante con iOS 15 en 2021. Dado que comparte muchas especificaciones internas con el iPhone 6s, es posible que también se vea afectado por el cese de actualizaciones en 2023. iPhone 7 y iPhone 7 Plus: estos modelos se lanzaron en 2016 y recibieron su última actualización importante con iOS 15 en 2021. Aunque aún pueden recibir actualizaciones menores y parches de seguridad en el corto plazo, es probable que se encuentren cerca del final de su ciclo de actualizaciones importantes en 2023. iPhone 8, iPhone 8 Plus: aparecieron en el mercado en septiembre de 2017 y recibirán la última actualización de iOS 16, alrededor del mes de septiembre de 2023, por lo que habrían recibido seis años de actualizaciones de iOS. iPhone X: con este pasará igual que con el iPhone 8 y 8 Plus.

Sin embargo, es importante mencionar que Apple aun no ha lanzado un comunicado oficial donde confirme dicha información. Es decir, que la lista anterior es una especulación basada en la política histórica de la compañía en cuanto a la vida útil de sus dispositivos y su soporte de software.

Cabe destacar que Apple siempre ha comunicado públicamente que todos sus dispositivos reciben soporte durante, por lo menos, un ciclo de cinco años. Los modelos iPhone 8 y iPhone 8 Plus no serán una excepción en este año 2023. Afortunadamente el iPhone XR no se ha quedado fuera y se actualizará a iOS 17.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que Apple ha lanzado actualizaciones de seguridad para modelos antiguos, tal cual como sucedió con una actualización de iOS 12 para iPhone viejos y más recientemente una actualización de iOS 15.7.3 con parches de seguridad que solventaban ciertas vulnerabilidades del sistema.

Siendo así, se considera que no hay que descartar que Apple lance en un futuro próximo nuevas actualizaciones de iOS 15 y de iOS 16 solucionando algunos problemas de seguridad para los modelos de iPhone anteriormente mencionados que se han quedado sin actualizarse en 2023.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

