Con la idea de cuidar los dispositivos, es posible que quiera proteger la pantalla de su MacBook con un protector o con una , tal y como sucede con la los iPhone, pero quizás esa no es la mejor idea pues podría terminar afectándolo.

Recuerde que Apple coloca una capa antirreflectante en las pantallas de sus portátiles para ayudar a reducir los reflejos y aumentar el contraste.



Si bien muchas veces no se nota la capa tampoco se puede quitar. Pero el inconveniente está en que cuando el protector de pantalla está colocado sobre la pantalla, todo va bien pero al quitarlo es posible que el adhesivo del protector despegue la capa antirreflectante.



Como las MacBooks tienen problemas con las manchas que puede dejar el revestimiento antirreflectante Apple tiene un programa de reparación a este asunto, pero es muy probable que los daños causados ​​por un protector de pantalla no estén cubiertos.



Es posible que la pantalla sufra daños físicos, recuerde también que en la práctica, un protector de pantalla no es que sea muy necesario en un MacBook, pues no está rozándose con cosas en todo momento.



Tenga en cuenta que la compañía recomienda que no se coloque nada entre la pantalla y el teclado a la hora de cerrar el portátil. ​

