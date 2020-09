Apple presentó sus nuevos iPad, ¿qué hay de nuevo este año?

Apple anunció en la tarde de este martes sus nuevos iPads para esta generación; se trata del iPad Air el cual rediseñaron para que luzca como la linea mas cara del iPad Pro al eliminar funciones de larga data como el botón de inicio y agregar una pantalla con menos bordes. Así mismo, el iPad Air también fue actualizado con una pantalla de borde a borde de 10,9 pulgadas similar al iPad Pro.



De acuerdo con la presentación en Cupertino, California, los precios comienzan en US$ 599 para el iPad Air y de 399 para el iPad de octava generación. Mientras que el iPad Pro con una pantalla mas grande comienza en US$ 799. En ese sentido, para mantener un precio mejor, pero no afectar el rendimiento, el iPad Air mantiene un escaner de huellas digitales Touch ID en lugar del sistema de reconocimiento facial Face ID utilizado en el iPad Pro.

Foto: Apple

Sin embargo, el botón de inicio - icónico de la marca -, ya no está, el sensor de huellas digitales se movió al botón de encendido en la parte superior del iPad Air. Un nuevo iPad de nivel medio podrá aumentar las ventas de Apple a medida que los consumidores buscan dispositivos que les ayuden a trabajar y aprender desde casa durante la pandemia, esa es la visión de Apple con ese iPad.



Una tableta que se parezca al iPad Pro pero a un precio mas bajo podría hacer que el nuevo iPad Air sea un éxito en ventas de la temporada alta. En el tercer trimestre fiscal de este año, Apple ganó US $6.600 millones en ventas con el iPad, la mayor cantidad desde la temporada navidena de 2018.



En ese sentido, el nuevo modelo también agrega un conector en la parte posterior con soporte para Magic Keyboard, el panel táctil y la carcasa del teclado que Apple lanzó a principios de este año, así como un soporte para el Apple Pencil de segunda generacion presentado en 2018.

En el iPad Air se desbloqueará a través de huella digital en el botón superior. Foto: Apple

Este último iPad Air viene en nuevas opciones de color dorado y azul cielo. También utiliza el conector USB-C del iPad Pro en lugar del puerto Lightning utilizado en el iPad Air anterior. Tiene una cámara trasera de 12 megapixeles y altavoces estéreo. La gigante tecnologica de Cupertino, California, también agregó el procesador A14 al iPad Air, una actualizacion del chip A12 en el modelo del año pasado.



De acuerdo con cifras brindadas por la compañía, el nuevo modelo es un 40 % más rápido que su predecesor. Por otro lado, Apple también actualizó el iPad de nivel inicial de US $329 dirigido a estudiantes, al que le incorporaron un chip A12, en comparación con el A10.

