Apple estaría por lanzar batería magnética externa para los iPhone 12

Apple Inc. está trabajando en una batería conectada magnéticamente para los iPhones más nuevos, un accesorio que cargaría de forma inalámbrica el teléfono y proporcionaría a la compañía otro producto adicional potencialmente lucrativo.



Apple ha estado desarrollando el accesorio durante al menos un año y su lanzamiento está programado para los meses posteriores al lanzamiento de la línea iPhone 12, según personas con conocimiento del producto. Los modelos de iPhone 12 se introdujeron en octubre.

La batería se uniría a la parte posterior del iPhone 12 utilizando el sistema MagSafe, que todos los teléfonos nuevos usan para cargar y emparejar otros accesorios. Algunos prototipos de la batería tienen un exterior de goma blanca, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque el producto aun no es público.



El nuevo accesorio diferiría de los complementos de batería de Apple para iPhone anteriores en que solo proporciona una vida útil adicional de la batería y no sirve como una funda protectora completa.



En pruebas internas, el sistema de conexión magnética ha demostrado ser lo suficientemente fuerte como para que la unidad de carga se mantenga en su lugar, pero el desarrollo del accesorio se ha retrasado debido a problemas de software como que el

iPhone indica erróneamente que la batería se está sobrecalentando.

Apple también ha estado trabajando para solucionar problemas relacionados con el hecho de que los clientes a veces usan el dispositivo en un iPhone con estuche y otras no.



Dados los desafíos de desarrollo del nuevo accesorio, en última instancia podría retrasarse o desecharse, dijeron las personas. Una portavoz de Apple declinó hacer comentarios.



El dispositivo de carga inalámbrico podría ser un accesorio popular para el nuevo ecosistema MagSafe de Apple.



El año pasado, Apple lanzó fundas, billeteras de cuero y un par de cargadores con compatibilidad MagSafe. Se espera que la tecnología MagSafe de Apple llegue a varios productos más durante el próximo año. La compañía planea agregarlo a la MacBook Pro y MacBook Air rediseñados este año, informó Bloomberg News.

