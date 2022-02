Apple anunció hoy planes para introducir Tap to Pay en iPhone, una nueva herramienta que le permitirá a los comerciantes en Estados Unidos que tengan desde pequeñas empresas hasta grandes minoristas, usar su iPhone para aceptar Apple Pay, tarjetas de crédito y débito sin contacto con un simple toque en su iPhone, como si fuera un datáfono.



No será necesario un hardware adicional o terminal de pago ya que Tap to Pay en iPhone estará disponible para plataformas de pago y desarrolladores de aplicaciones, que podrán ofrecer una opción de pago a sus clientes comerciales.Puede leer: Publican la predicción de Madden NFL sobre el ganador del Super Bowl



Apple Pay nueva forma de pago.

Una vez que Tap to Pay en iPhone esté disponible, los comerciantes podrán desbloquear la aceptación de pagos sin contacto a través de una aplicación iOS compatible en un dispositivo iPhone XS o posterior.



Al finalizar la compra, el comerciante simplemente solicitará al cliente que sostenga su iPhone o Apple Watch para pagar con Apple Pay, su tarjeta de crédito o débito sin contacto u otra billetera digital cerca del iPhone del comerciante, y el pago se completará de forma segura utilizando la tecnología NFC.



No se necesita hardware adicional para aceptar pagos sin contacto a través de Tap to Pay en iPhone, por lo que las empresas pueden aceptar pagos desde cualquier lugar donde hagan negocios.



Apple Pay ya se acepta en más del 90 % de los minoristas de EE. UU., y con esta nueva capacidad, prácticamente todas las empresas, grandes o pequeñas, podrán permitir que sus clientes toquen para pagar en el iPhone al momento de pagar.



“En colaboración con las plataformas de pago, los desarrolladores de aplicaciones y las redes de pago, estamos facilitando más que nunca que las empresas de todos los tamaños, desde emprendedores individuales hasta grandes minoristas, acepten sin problemas pagos sin contacto y sigan haciendo crecer su negocio”, dijo Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay y Apple Wallet.



Para tranquilidad de los usuarios, los datos de pago de los clientes están protegidos por la misma tecnología que hace que Apple Pay sea privado y seguro. Todas las transacciones realizadas con Tap to Pay en iPhone se cifran y procesan con Secure Element y, al igual que con Apple Pay, Apple no sabe qué se compra ni quién lo compra.



Tap to Pay en iPhone funcionará con tarjetas de crédito y débito sin contacto de las principales redes de pago, incluidas American Express, Discover, Mastercard y Visa.



Esta función estará disponible para las plataformas de pago participantes y sus socios desarrolladores de aplicaciones para aprovechar sus kits de desarrollo de software (SDK) en una próxima versión beta del software iOS.



Se espera que esta herramienta pueda llegar a más países luego de que se realice su prueba en Estados Unidos. Colombia ya cuenta con la tecnología de Apple Pay por lo que podría recibir esta actualización en un futuro.

¿Cuál es la diferencia entre Apple Pay y Tap to Pay?

Esta opción solamente le permite a los usuarios pueden agregar sus tarjetas de crédito o débito al servicio y pagar directamente desde sus dispositivos en los establecimientos que tengan habilitado este medio.



Tap To Pay permite realizar y recibir transferencias solamente con el iPhone o un Apple Watch por lo que funcionaría similar a un datafono, brindando una nueva alternativa de pago para los usuarios de esta compañía.

