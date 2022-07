Apple busca dar un vuelco con la llegada de su sistema operativo iOS 16. Entre las funciones que se han venido conociendo está el ‘lockdown mode’, con la cual espera ponerle un freno a los hackers y delincuentes cibernéticos.

La opción estará habilitada para iPhone, iPad y Mac a finales de este 2022. Sin embargo, lo particular es que se creó específicamente para personas de ‘alto perfil’, es decir, sujetos con alta probabilidad de ser blanco de ataques e interceptaciones debido a su trabajo o profesión.

¿En qué consiste el ‘lockdown mode’?

El sistema bloquea totalmente el equipo y lo hace, según la compañía de la manzana, capaz de soportar cualquier programa que busque interceptar y robar los datos personales de su dueño.



“Apple fabrica los dispositivos móviles más seguros del mercado. Es una capacidad innovadora que refleja nuestro compromiso inquebrantable de proteger a los usuarios incluso de los ataques más raros y sofisticados”, destacó Ivan Krstić, jefe de ingeniería y seguridad de la empresa, en un comunicado.

La función vendrá con iOS 16. Foto: Captura, Apple

A grandes rasgos, el ‘lockdown mode’: permitirá tener vista previa de los mensajes que contengan enlaces sospechosos -así los usuarios no hacen clic-, bloqueará aquellos que tengan documentos adjuntos, deshabilitará componentes de páginas web con Javascript -solo si no es un sitio 100 % confiable-, bloqueará las conexiones por cable del equipo, no se tendrá la posibilidad de agregar nuevos perfiles de configuración y obstruirá las llamadas de desconocidos que se reciban por medio de FaceTime.



Su activación será muy sencilla. En la pestaña de ‘Configuración’ estará la opción para todos lo que quieran sentirse más seguros. Eso sí, Apple hace una claridad cuando usted intenta activarla: “Debería solo usarse si cree que sería víctima de un ataque cibernético poderoso. La mayoría de las personas no es blanco de ataques de esta naturaleza”.

Modo ‘seguridad extrema’ de Apple cuando se trata de activar. Foto: Apple

Recompensa si logran vulnerarlo

Las extremas precauciones de la empresa tecnológica esperan hacer frente a las críticas de expertos de seguridad por la supuesta debilidad de los sistemas operativos. Como muestra de que es ‘anti hackers’, Apple busca al programador que logre sobrepasar la seguridad de la nueva función, pues así podrá ayudar a mejorar la protección.

Si alguno vulnera el ‘lockdown mode’, podrá recibir hasta dos millones de dólares como recompensa, casi nueve mil millones de pesos colombianos, al cambio actual.

Apple busca al programador que logre sobrepasar la seguridad de la nueva función. Foto: iStock

También, la compañía entregará diez millones de dólares (43 mil millones de pesos colombianos) “para apoyar a las organizaciones que investigan, exponen y previenen ataques cibernéticos altamente dirigidos, incluidos los creados por empresas privadas que desarrollan spyware mercenario patrocinado por el Estado”, se lee en el comunicado.



Ahora, parece, los equipos con el logo de la manzana mordida quieren convertirse en los más seguros del mundo.

Tendencias EL TIEMPO