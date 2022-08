El posible visor de realidad aumentada de Apple podría llamarse Reality One, y podría estar acompañado de otro llamado Apple Reality Pro y habría otro dispositivo llamado Reality Processor, así lo revelan las tres nuevas patentes presentadas por la compañía.

De acuerdo con el medio especializado, The verge, los documentos han sido presentados por una compañía llamada Immersive Health Solutions, LLC que pertenece a Corporation Trust Co, empresa que patentó el nombre RealityOS el pasado mes de mayo y que serían compañías fantasma de la gigante Apple.



Las patentes se registraron una semana antes del gran evento de la compañía, así que no es probable que se presente un desarrollo allí, aunque si podría darse un adelanto de la apuesta de la firma para el Metaverso.



Analistas como Ming-Chi Kuo creen que el visor no se presentará hasta por lo menos enero de 2023.



Entre los detalles que se conocen se dice que el Reality Processor,llevará el nuevo dispositivo, que estará basada en el procesador M2 de la compañía.



Aún no está claro si la mención a un Reality Pro significa que se trata de otro equipo o para un lanzamiento posterior.



De acuerdo con The Verge el visor de realidad aumentada, las gafas y gafas inteligentes tendrán pantallas de 8K y costarán cerca de 3.000 dólares.

